Il punto di partenza di Miyazaki. Incontro ravvicinato col sensei

La sua filosofia è oggi un libro, un’autobiografia arrivata a inizio settembre in libreria con La Nave di Teseo e intitolata Punto di partenza 1979-1996. I suoi pensieri e le sue perplessità, come quella relativa alla sovrabbondanza di contenuti. Pur conscio che «senza l’intrattenimento finiremmo tutti da uno psichiatra»

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Leggendo i giornali, guardando la televisione o scrollando sui social network, pare evidente che ogni giorno siamo sottoposti a un flusso di contenuti e intrattenimento che scorre come un fiume in piena. Indomabile, veloce, confuso: sono informazioni, immagini, video, film, serie tv, meme e chi più ne ha più ne metta. Un tema di oggi, ma che aveva già anticipato nel 1982 Hayao Miyazaki, il maestro dell’animazione giapponese: la persona a cui il mondo dovrebbe dire grazie per capolavori come Prin