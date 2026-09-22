l’ultimo volume

Il punto di partenza di Miyazaki. Incontro ravvicinato col sensei

Foto di Nicolas Guérin
Foto di Nicolas Guérin
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Damiano D'Agostino
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22 settembre 2026 • 19:42

La sua filosofia è oggi un libro, un’autobiografia arrivata a inizio settembre in libreria con La Nave di Teseo e intitolata Punto di partenza 1979-1996. I suoi pensieri e le sue perplessità, come quella relativa alla sovrabbondanza di contenuti. Pur conscio che «senza l’intrattenimento finiremmo tutti da uno psichiatra»

Leggendo i giornali, guardando la televisione o scrollando sui social network, pare evidente che ogni giorno siamo sottoposti a un flusso di contenuti e intrattenimento che scorre come un fiume in piena. Indomabile, veloce, confuso: sono informazioni, immagini, video, film, serie tv, meme e chi più ne ha più ne metta. Un tema di oggi, ma che aveva già anticipato nel 1982 Hayao Miyazaki, il maestro dell’animazione giapponese: la persona a cui il mondo dovrebbe dire grazie per capolavori come Prin

Damiano D'Agostino
Damiano D'Agostino
Damiano D'Agostino

Giornalista pubblicista, torinese classe 1998. Scrive di tecnologia, fumetti e videogiochi e cultura pop. Ha collaborato con Fumo di China, Videogiochitalia.it, The Hollywood Reporter Roma, Il Messaggero e Domani.