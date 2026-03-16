Quanta vitalità in quell’insetto: Kafka e le sue metamorfosi interiori

Nel lungo momento delle prime cinque pagine della Metamorfosi, in cui Gregor si sforza di credere che quel risveglio faccia ancora parte del sogno, e che basti riaddormentarsi perché tutti torni come prima, avviene un vero e proprio rito di passaggio: non è più un sogno, l’insetto è diventato lui, la letteratura lo ha (letteralmente) invaso