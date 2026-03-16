Quanta vitalità in quell’insetto: Kafka e le sue metamorfosi interiori

Nel lungo momento delle prime cinque pagine della Metamorfosi, in cui Gregor si sforza di credere che quel risveglio faccia ancora parte del sogno, e che basti riaddormentarsi perché tutti torni come prima, avviene un vero e proprio rito di passaggio: non è più un sogno, l’insetto è diventato lui, la letteratura lo ha (letteralmente) invaso
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani, sullo sfogliatore online e in edicola
Franz Kafka, ventinovenne, conosce Felice Bauer il 13 agosto 1912 a casa dell’amico Max Brod: lei, di pochi anni più giovane, lavora in un’azienda che produce dittafoni. Kafka la trova bruttina però è colpito dal modo in cui il suo viso ossuto «mostra apertamente il vuoto». Dopo circa un mese le scrive la prima lettera ma è solo da ottobre che l’epistolario diventa consistente (per Kafka, addirittura ossessivo). Si è innamorato. Tra il 17 novembre e il 7 dicembre, in sole tre settimane, scrive L