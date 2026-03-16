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Quanta vitalità in quell’insetto: Kafka e le sue metamorfosi interiori

Walter Sitiscrittore
16 marzo 2026 • 14:24

Nel lungo momento delle prime cinque pagine della Metamorfosi, in cui Gregor si sforza di credere che quel risveglio faccia ancora parte del sogno, e che basti riaddormentarsi perché tutti torni come prima, avviene un vero e proprio rito di passaggio: non è più un sogno, l’insetto è diventato lui, la letteratura lo ha (letteralmente) invaso

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani, sullo sfogliatore online e in edicola

Franz Kafka, ventinovenne, conosce Felice Bauer il 13 agosto 1912 a casa dell’amico Max Brod: lei, di pochi anni più giovane, lavora in un’azienda che produce dittafoni. Kafka la trova bruttina però è colpito dal modo in cui il suo viso ossuto «mostra apertamente il vuoto». Dopo circa un mese le scrive la prima lettera ma è solo da ottobre che l’epistolario diventa consistente (per Kafka, addirittura ossessivo). Si è innamorato. Tra il 17 novembre e il 7 dicembre, in sole tre settimane, scrive L

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Walter Siti
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Walter Sitiscrittore

Saggista, scrittore italiano e critico letterario: dopo aver pubblicato saggi su E. Montale e S. Penna (fra gli altri), è divenuto il curatore dell’opera completa di P.P. Pasolini per la collana I Meridiani di Mondadori. Scrittore di romanzi quali Scuola di nudo (1994), Un dolore normale (1999), Troppi paradisi (2006), Il contagio (2008), Autopsia dell’ossessione (2010), Resistere non serve a niente (2012, Premio Mondello 2013 e vincitore al Premio Strega 2013), Il realismo è l'impossibile (2013), Exit strategy (2014), La voce verticale - 52 liriche per un anno (2015) e Bruciare tutto (2017); nel 2018, il pamphlet Pagare o non pagare e il romanzo Bontà (2028); La natura è innocente (2020).