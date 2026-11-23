L’uomo di Pulp Fiction si è autoimpo sto un “tetto” di dieci film da regista. Ne manca solo un o. Ha scritto per il teatro ( The Popinjay Cavalier), e scrittore vuole restare. Ma il ritorno dello stuntman Cliff Booth non deluderà i devoti. L’amalgama tra il “dionisiaco” Tarantino e il rigore “apollineo” di Fincher (cito Owen Gleiberman di Variety, è una trovata felice) funziona a meraviglia