L’uomo di Pulp Fiction si è autoimposto un “tetto” di dieci film da regista. Ne manca solo un o. Ha scritto per il teatro ( The Popinjay Cavalier), e scrittore vuole restare. Ma il ritorno dello stuntman Cliff Booth non deluderà i devoti. L’amalgama tra il “dionisiaco” Tarantino e il rigore “apollineo” di Fincher (cito Owen Gleiberman di Variety, è una trovata felice) funziona a meraviglia
La doppia firma di Quentin Tarantino sceneggiatore e David Fincher regista è già elettrizzante, ma il nome di Brad Pitt andrebbe aggiunto ai crediti come terzo coautore di Le nuove disavventure di Cliff Booth (The Further Mis-adventures of Cliff Booth), che ci rituffa nelle atmosfere di C’era una volta a Hollywood otto anni dopo la notte che riscriveva in fiction la Storia, cancellando la strage della Manson Family. Senza il magnetismo rilassato di Pitt – promosso a protagonista assoluto dopo l