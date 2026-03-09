false false

«Attenzione ⚠️ Queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità e anche il vostro apparato cardiorespiratorio». La didascalia infelice arriva sui social della Rai con un tempismo invidiabile: soltanto un giorno dopo l’8 marzo, accompagna la clip di una performance di ballo di Martina Miliddi, la ballerina che da quest’anno accompagna Stefano De Martino nella conduzione di Affari Tuoi. Dopo qualche ora, però la rimozione del contenuto: forse aveva fatto alzare qualche sopracciglio anche in azienda.

Miliddi abbraccia De Martino, che finito lo stacchetto chiede di essere avvisato la prossima volta che la ballerina entra in scena: «Io non so che fare, se devo partecipare, non devo partecipare, devo farmi avanti, indietro...». Interviene poi l’altro personaggio fisso del programma, il comico Herbert Ballerina: «Eh, il ballo è difficile, Stefano, te l’ho detto».

Nei commenti, i complimenti a Miliddi sono parecchi. Ma a più di qualcuno a cui non piace il ruolo della ballerina: «Parliamo di emancipazione e parità di genere mentre in tv tornano le veline degli anni Novanta e 2000» scrive qualcuno, «Fuori luogo» si limitano a postare altri. E ancora: «Proprio non ce la fate a fare un programma senza esibire corpi femminili. Delusione», «Ragazze svestite per fare audience, poi si riempiono la bocca con la parità».

Il parallelo più frequente è quello con Samira Lui, la coconduttrice di Gerry Scotti alla Ruota della fortuna. «Mi sembra molto uno spazio alla mediaset-maniera» si legge, qualcun altro insiste sulla scelta della tv pubblica di introdurre questo ruolo: «Il punto non è la bellezza/bravura della ballerina. Il punto è che noi paghiamo il canone per questa televisione di stato che ci sommerge di moralismo e poi posta i glutei della ragazza in primo piano in orario protetto».

Al di là di mise e ruolo, tuttavia, il post appare confezionato in maniera particolarmente ammiccante. Quasi che si volesse rendere chiaro qual è, secondo l’azienda, il ruolo – l’unico? – della ballerina nel programma.

Verso l’Ariston

De Martino, appena scelto come conduttore di Sanremo 2027, è in onda anche con Stasera tutto è possibile. Mentre l’access time di Affari tuoi dall’autunno è in sofferenza, staccato sempre di qualche punto dal concorrente di Canale 5, Step ha potuto contare su un buon successo arrivando a toccare il 16 per cento di share. Su Rai1 quella sera era in onda un docufilm su Riccardo Cocciante che si è fermato al 10,5 per cento.

