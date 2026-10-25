Dall’antichità ai giorni nostri

Alla ricerca di radici sotterranee, Aby Warburg tra immagini e indagini

Giovanni Maria Vianstorico
25 ottobre 2026 • 07:00
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Nelle ultime settimane di vita, lo storico delle cività stava completando il suo progetto più ambizioso, l’atlante Mnemosyne (in greco, “memoria”). Che esce ora in una nuova edizione realizzata da Carocci, mentre Einaudi manda in libreria il racconto di un lavoro giovanile sugli indiani Pueblo

Quasi un secolo fa, il 26 ottobre 1929, moriva Aby Warburg, uno dei più importanti intellettuali dell’età moderna. Storico della civiltà, come si definiva, ha indagato in modo innovativo l’arte, le immagini e il loro significato simbolico, dall’antichità al suo tempo, instancabilmente. All’alba di quel giorno, poche ore prima di soccombere a un attacco di cuore a soli 63 anni, aveva ideato la relazione per un congresso e ne aveva deciso il titolo. In quelle ultime settimane Warburg stava complet

Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, già ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo), La scommessa di Costantino (2025, con Gian Guido Vecchi) e Le vie delle Bibbie (2026) - foto Guillermo Simón-Castellví