Alla ricerca di radici sotterranee, Aby Warburg tra immagini e indagini

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Quasi un secolo fa, il 26 ottobre 1929, moriva Aby Warburg, uno dei più importanti intellettuali dell’età moderna. Storico della civiltà, come si definiva, ha indagato in modo innovativo l’arte, le immagini e il loro significato simbolico, dall’antichità al suo tempo, instancabilmente. All’alba di quel giorno, poche ore prima di soccombere a un attacco di cuore a soli 63 anni, aveva ideato la relazione per un congresso e ne aveva deciso il titolo. In quelle ultime settimane Warburg stava complet