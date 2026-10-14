Cibo

Se i ristoranti usano l’Ia: anatomia delle foto fatte per i menù

Carlo Gibertini
14 ottobre 2026 • 11:30
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In molti locali spopolano le locandine con il menù illustrato dall’intelligenza artificiale, uno strumento che sembra magico ma può trasformarsi in un autogol. La digital strategist Stefania Gambella: «Se fatta bene, l’Ia costa tantissimo. I ristoranti puntino sulla collaborazione con creator e visual artist»

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese facciamo un viaggio nell’intelligenza artificiale applicata al food, dai suoi incredibili benefici ai grossi costi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anc

Carlo Gibertini
Carlo Gibertini
Carlo Gibertini

Modenese (@tigellone su Ig), ha un passato da designer ma da più di dieci anni ha trasformato la passione per il cio in lavoro, dedicandosi al giornalismo enogastronomico. Collabora con diverse testate, è copywriter e si occupa di mettere in contatto chef e ristoranti a livello internazionale, curando progetti e collaborazioni creative