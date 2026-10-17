Di millennial, tv e nostalgia: perché il ritorno di “Girls” funzionerà

Il passato ha invaso il nostro presente, spesso con risultati molto deludenti: era naturale un revival anche di questa serie, che ha catturato l’essenza di una generazione tra il 2012 e il 2017. Ma a differenza di altri casi, ho fiducia nel fatto che Lena Dunham avrà idee forti

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Questa è ormai una rubrica sulla nostalgia. Sono sei anni che scrivo su Domani e in un modo o nell’altro mi sono sempre occupata di questo, che mi pare essere il più diffuso sentimento della mia generazione. Proviamo nostalgia di tutto, la nostra infanzia, l’infanzia degli altri, i bei tempi andati che non abbiamo mai vissuto, e pur avendo combinato pochino – i millennial passeranno alla storia perlopiù come quelli che hanno introdotto l’umanità al selfie stick – nessuno potrà dirci di non aver