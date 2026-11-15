San Pietro, la basilica e la sua fabbrica. Una storia di «distruzione creatrice»

Nel pomeriggio del 18 novembre Leone XIV celebra messa nell’immensa basilica vaticana nel quarto centenario della sua dedicazione. Era stato Niccolò V, il più grande papa umanista, dopo l’affollatissimo giubileo del 1450 ad avviare la demolizione della pericolante chiesa costantiniana per costruirne una nuova. Iniziava così un processo lungo quasi due secoli culminato nella dedicazione celebrata da Urbano VIII
Reduce dal trionfale e massacrante viaggio in Uruguay, Argentina e Perù, nel pomeriggio del 18 novembre Leone XIV celebra messa a San Pietro nel quarto centenario della sua dedicazione. A consacrare l’immensa chiesa nello stesso giorno del 1626 era stato Urbano VIII, il Barberini che non aveva esitato a far fondere le travi bronzee del Pantheon per ottanta nuovi cannoni destinati a Castel Sant’Angelo, piazzaforte da dove si dominava Roma e che in quegli stessi anni era oggetto d’importanti inter