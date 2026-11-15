San Pietro, la basilica e la sua fabbrica. Una storia di «distruzione creatrice»

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Reduce dal trionfale e massacrante viaggio in Uruguay, Argentina e Perù, nel pomeriggio del 18 novembre Leone XIV celebra messa a San Pietro nel quarto centenario della sua dedicazione. A consacrare l’immensa chiesa nello stesso giorno del 1626 era stato Urbano VIII, il Barberini che non aveva esitato a far fondere le travi bronzee del Pantheon per ottanta nuovi cannoni destinati a Castel Sant’Angelo, piazzaforte da dove si dominava Roma e che in quegli stessi anni era oggetto d’importanti inter