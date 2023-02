È la terza serata e non mi ricordo più di un tempo in cui non c’era il festival di Sanremo nella mia vita. Mentre mi prendo un’aspirina C preventiva e mi accingo a sottopormi a quella che ormai sembra “la cura Ludovico”

È la terza serata e non mi ricordo più di un tempo in cui non c’era il festival di Sanremo 2023 nella mia vita. Mentre mi prendo un’aspirina C preventiva e mi accingo a sottopormi a quella che ormai sembra "la cura Ludovico”, colgo l’occasione per rettificare le mie lacune di ieri sera in fatto di Fantasanremo. Il bianco è un bonus, mi hanno segnalato oggi persone più o meno piccate.

Il cappello invece è un malus, ma secondo me non solo per il Fantasanremo, e infatti lì ci ero arrivata da sola grazie ai Modà. Io fra l’altro, sull’onda dell’entusiasmo inziale, me la sono anche fatta la squadra del FantaSanremo. Sta andando malissimo, com’era prevedibile vista la mia impreparazione sul regolamento.

Ma io sono una ragazza antica, sono rimasta a quando al massimo la Gialappa’s mandava i cantanti sul palco a dire “situéscion” per confondere Pippo Baudo. Però non è che sono entrata in autostrada in contromano (cosa che comunque potrei fare, perché il codice della strada è un altro regolamento che ignoro). Vabeh, vado a studiare.

LAZZA – Lazza porta i fiori alla mamma nel pubblico, dimostrando di essere maestro dello “strateggismo sentimentale” e di avere ben chiare le dinamiche del mercato. I giovani fan lo ascoltano gratis su Spotify, ma stasera sono le signore che televotano a pagamento. Scaltro. 8

LEVANTE – Ho letto che il pezzo di Levante parla di depressione post partum, e siccome ieri sera non me ne sono accorta, stasera l’ho ascoltata meglio. Mi sa che la depressione me la sono persa di nuovo (c’è? Siamo sicuri?).

In compenso la catena è scesa a me, perché questa ha partorito e sta così con gli shorts, io mangio un canestrello pre partum e vado in giro coi pantaloni slacciati per il resto della giornata. E tutto questo feeling tra lei e Paola Egonu? Le hanno messe in camera insieme in albergo? 7, stasera sono presa bene.

GIANLUCA GRIGNANI – Problema tecnico per Grignani,che ferma l’orchestra specificando che a cinquant’anni ha imparato a fare questa cosa, questa cosa di reagire ai piccoli imprevisti della vita senza trasformarsi in Jack Nicholson alla fine di Shining, ma che a venti non sarebbe stato capace. Ricanta la canzone dall’inizio facendoci perdere minuti preziosi, ma l’endorsement ci piace. L’odore di ascella è un bonus del Fantasanremo? 9

ROSA CHEMICAL – Rosa Chemical mi esaurisce alla Pam alle 10 di sera, ma qualche settimana prima di Paola & Chiara. Il latex mi piace sempre. 8 e mezzo.

PAOLA E CHIARA – Se ieri avevamo un motivo per tirare avanti, stasera ci tolgono subito ogni speranza di sopravvivenza facendo esibire Paola & Chiara per prime. Cosa dovrei fare adesso, per le prossime sei ore? A cosa mi aggrappo? Sempre divine, e se mi concentro posso prevedere il momento esatto in cui, alla Pam alle 10 di sera, questo pezzo mi avrà stremato i nervi e non vorrò sentirlo mai più. Quel momento non è ora. 10

MARA SATTEI – Non so se è una roba di neuroni specchio o di pigrizia o di sinapsi che si spengono un’esibizione alla volta, ma io al secondo ascolto di qualsiasi cosa sono sempre molto più favorevole, Mara Sattei mi sembra Mina. Sattei, peraltro, era stata l’ultima della prima sera e l’avevo ascoltata sotto al rumor

