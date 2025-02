Nel 2024 erano stati il 65,1 per cento, Conti porta a casa due milioni di persone in più

La prima serata della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo ha raccolto uno share paragonabile alla serata d’apertura dell’ultima edizione condotta da Amadeus.

La novità di quest’anno è il fatto che il dato misura la cosiddetta total audience, che oltre agli apparecchi tradizionali rileva anche il pubblico dello small screen (che segue cioè il programma in diretta su pc, smartphone e tablet).

Lo share è stato pari al 65,3 per cento di share, con 12.600.000 spettatori davanti alla televisione. L’anno scorso, Amadeus aveva convinto 10.561.000 di spettatori, pari al 65,1 per cento di share. La finale aveva raggiunto il 74 per cento di share con oltre 14 milioni di spettatori sintonizzati.

© Riproduzione riservata