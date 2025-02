Con la consueta pubblicazione su Tv, Sorrisi e Canzoni, sono stati resi noti i testi di tutte le canzoni in gara a Sanremo 2025. Sono in tutto 29, dopo la rinuncia alla partecipazione di Emis Killa che non verrà sostituito da nessun altro artista. In questi giorni prima dell’inizio del Festival, diversi critici si sono soffermati sui testi dei brani, sollevando obiezioni dal punto di vista del contenuto. Giudizi, i loro, che ovviamente non possono tenere conto della parte musicale e dell’interpretazione dell’artista. Tuttavia, dal punto di vista meramente lessicale, il testo della canzone di «Brunori Sas è sontuoso, Francesco Gabbani ritrito, Lucio Corsi post-futurista, Olly sciamannato», ha scritto su Domani il linguista Massimo Arcangeli.

Nell’elenco puntato qua sotto, potete trovare i link ai testi di ogni brano e anche un profilo di ogni artista in gara all’Ariston.

I testi delle canzoni in gara

Originariamente gli artisti erano 30, poi dopo la rinuncia alla partecipazione di Emis Killa si è preferito mantenere il numero di 29 concorrenti in gara, senza una sostituzione.

