Seconda volta di seguito al Festival di Sanremo per Rose Villain, che porta un brano dal titolo Fuorilegge. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Rose Villain ha esordito come partecipante in gara al Festival nell’edizione del 2024, con la canzone Click boom!. Ma già nel 2023 ha calcato il palco dell’Ariston nella serata dei duetti, affiancando Rosa Chemical nella cover di America di Gianna Nannini.

Fuorilegge «parla di desiderio, che ha sia il lato struggente dell’amore, ma che è anche la cosa che ti fa sentire vivo», ha detto Rose Villain durante la trasmissione Sarà Sanremo. «Amo così tanto questa canzone che meritava un palco importante come quello dell’Ariston», ha aggiunto.

Il testo di Fuorilegge

Cosa fai

Mentre tutti dormono?

Chissà se mi pensi o no

Mentre la luna cala su di noi

Splende in alto, guarda

Mai una volta giudica

Nostalgia puttana

Sono sola come lei

Che cosa fai

Mentre tutti sognano?

Ma forse ho oltrepassato il limite di ore senza te

Sento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro me

Mi rigiro nel letto, non dormo più

Vorrei saperti dire di no

C’è quel film che ti piaceva alla TV

Sembra che stia parlando di noi

Se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei

Fuorilegge

Fuorilegge

Partiamo domani

Bonnie e Clyde

Coi sogni rubati

Senza di me

Cosa fai?

Mentre tutti si amano

Io rido del nostro destino avverso

Ascolto Almeno Tu nell’Universo

Mi inginocchio e chiedo agli angeli di darmi ciò che ho perso

Ma forse ho oltrepassato il limite di ore senza te

Sento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro me

Mi rigiro nel letto, non dormo più

Vorrei saperti dire di no

C’è quel film che ti piaceva alla TV

Sembra che stia parlando di noi

Se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei

Fuorilegge

Fuorilegge

Partiamo domani

Bonnie e Clyde

Coi sogni rubati

Senza di me

Cosa fai?

Forse non sai che per te ho pianto

Stelle sopra al soffitto però io mi accontento

Canzoni tristi dal primo piano

Cuori a 200 all’ora ma vuoi ballare un lento

Forse ho oltrepassato il limite di ore senza te

Sento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro me

Mi rigiro nel letto, non dormo più

Vorrei saperti dire di no

C’è quel film che ti piaceva alla TV

Sembra che stia parlando di noi

E se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei

Fuorilegge

Il significato

«Se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei fuorilegge». Sul palco dell’Ariston Rose Villain canterà l’amore che ti fa sentire vivo. «È una canzone che ha bisogno di un palco grande per arrivare al pubblico: è intima, ma potente», ha commentato la cantante. «Parla di desiderio, che è la parte più interessante nella nascita di un amore», ha specificato l’artista. Il brano Fuorilegge farà parte di un nuovo disco.

