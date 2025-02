Si intitola Pelle diamante la canzone con cui Marcella Bella ritorna dopo 18 anni al Festival di Sanremo. Questa volta è anche il suo esordio come cantautrice senza il fratello. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Marcella Bella è tra gli artisti che hanno preso parte alla kermesse canora il maggior numero di volte. Per lei quest’anno sarà la nona volta dal debutto nel 1971 con Montagne verdi all’ultima partecipazione, nel 2007, in coppia col fratello Gianni a duettare in Forever per sempre. La conferma del suo nome ha fatto sussultare i cuori nostalgici dei fan del «Festival di una volta», quello glorioso degli anni Ottanta.

Pelle diamante è un omaggio alla donna libera. È un inno a quelle che sanno cosa vogliono, a chi è forte e determinata e sa essere artefice della propria vita. Quelle «che hanno la pelle “dura” quasi come quella del diamante», ha spiegato.

Ai microfoni della Rai, ha detto: «Torno al Festival con tanta felicità, me la voglio giocare».

Il testo di Pelle diamante

Dici che

Come me

Non ne trovi nessuna

Si vabè

Poi però

Lo ripeti ad ognuna

Non ho bisogno di abbracci

Mi fanno strano

Ma fidati,

Lo capisci se ti amo

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza, forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Ridi e mi

Chiami miss

E mi provochi in pieno

Però poi

Dici sì

A ogni cosa che chiedo

Mi vedi?

Star quality

Volitiva, niente alibi

La mia più grande fan

Sono io

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza,

Forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Se ti sembro solo una

Voglio dimostrarti che

L’altra faccia della luna

Non la vedi eppure c’è

Ti darò il cuore

E se è un errore

Mi rende ancora più

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza,

Forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Il significato

La Pelle diamante di cui parla Marcella Bella è quella che riveste una donna indipendente, che non guarda in faccia a nessuno. Il suo è un brano orgoglioso, un inno femminista: «Mi rivolgo a ogni donna forte e determinata, che sa quello che vuole e lotta per ottenerlo» ha racconta l’artista.

