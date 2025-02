Quarta partecipazione al Festival di Sanremo per Francesco Gabbani, che porta un brano dal titolo Viva la vita. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Gabbani ha già partecipato alle edizioni del 2016 e del 2017, che ha vinto con i brani Amen e Occidentali’s Karma. Nel 2017 è stato scelto come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest, dove si è piazzato al sesto posto. Si è poi classificato al secondo posto al Festival di Sanremo 2020, con il brano Viceversa.

Quest’anno, in Viva la vita, canta «un inno, una celebrazione della vita in quanto tale» ha detto alla trasmissione Sarà Sanremo. «Lo posso descrivere così», ha detto facendo un lungo respiro e allargando le braccia.

Il testo di Viva la vita

Ma non lo vedi?

E non conta se non ci credi

Che siamo un momento

Tra sempre e mai più

Come una poesia

Dentro l’eternità per una botta e via

Sarà che una bugia

Dice la verità più della verità

Ma com’è limpida

Com’è domenica

Viva la vita così com’è

Viva la vita questa vita che

È solo un attimo

Un lungo attimo

Viva la vita finché ce n’è

Viva la vita questa vita che

È solo un battito

Un lungo battito

A darsi il cambio

Ad aiutarsi

A consumarsi al vento

Assomigliarsi

Pelle e ossa

Stesso fuoco dentro

Insieme due paralisi faranno un movimento

Insieme non si perderanno mai

E dimmi una bugia

La mezza verità, che tanto poi si sa…

Che cosa vuoi che sia

Su tutti i lividi farà da anestesia

E se ci brucerà

E se ci porta via, e se ci porta via

Viva la vita così com’è

Viva la vita questa vita che

È solo un attimo

Un lungo attimo

Viva la vita finché ce n’è

Viva la vita questa vita che

È solo un battito

Un lungo battito

A darsi il cambio

Ad aiutarsi

A consumarsi al vento

Assomigliarsi

Pelle e ossa

Stesso fuoco dentro

Insieme due paralisi faranno movimento

Insieme due romantici alle porte dell’inferno

Viva la vita così com’è

Viva la vita, questa vita che

È solo un attimo, un lungo attimo

Ma in fondo tu lo sai quello che sento

È vivere davvero ogni momento

Il significato

Il brano di Gabbani «celebra la vita e invita a riscoprire un senso di gratitudine verso l’esistenza. Nel testo canto: “Viva la vita finché ce n’è”: finché c’è vita, c’è respiro», ha spiegato l’artista. È una canzone che è nata da idee lasciate nel cassetto per un po’. «Alla scrittura del brano ho collaborato con Pacifico, è stato molto bello», ha sottolineato Gabbani, che all’Ariston si presenterà con semplicità. «Punto sulla canzone e non sul resto. Per usare una metafora, preferisco l’idea di portare il monaco più che l’abito», ha detto Gabbani ridendo.

