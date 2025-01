Ogni anno i giornalisti ascoltano le canzoni di Sanremo in anteprima, poi scrivono i loro giudizi (come ha fatto qui Domani), molte volte stilando delle pagelle. Mettendo insieme i voti di più di 20 testate, abbiamo calcolato la media per i 30 partecipanti al festival di quest’anno. Poi li abbiamo messi in ordine e questo è il risultato: ai primi cinque posti, secondo i giornalisti arriveranno Brunori Sas, Simone Cristicchi, Giorgia, Lucio Corsi e Achille Lauro.

Ovviamente, tutto questo è qualcosa di molto simile a un gioco, che già avevamo tentato nel 2023 e nel 2024. In entrambi i casi, i reali vincitori (Marco Mengoni e Angelina Mango) erano effettivamente fra i favoriti. Per le altre posizioni invece le cose erano andate molto peggio.

Per esempio, nella “classifica dei giornalisti” Geolier era solo sesto, mentre nella classifica reale è arrivato secondo, rischiando seriamente di vincere. In effetti, questa classifica non tiene conto della variabile del televoto, che rischia di avere un effetto decisivo sul risultato finale. Inoltre, questi giudizi si basano su un primo (e unico) ascolto. L’esperienza insegna che alcune canzoni sono più immediate e altre hanno bisogno di più ascolti.

Alcuni giudizi sono stati effettivamente molto diversi fra loro: a Elodie e a Tony Effe, per esempio, c’è chi ha dato 3 e c’è chi ha dato 10. Eliminando i voti più bassi e più alti e facendo una media possiamo pensare che le esagerazioni si compensino fra loro, ma non è detto che sia così.

Le variabili

Insomma, ci sono molte variabili da considerare, ma rimane comunque un esperimento interessante, per chi si interessa del Festival di Sanremo. Segnala per esempio che ci sono ben 13 canzoni che hanno una media che varia dal 6,7 di Rocco Hunt al 7,73 di Brunori Sas. Significa che i giornalisti sembrano incerti su chi potrebbe alla fine vincere davvero.

Brunori Sas, Simone Cristicchi e Giorgia sono tre cantanti che godono generalmente del favore della critica, ma riusciranno a convincere anche il pubblico del televoto (che peraltro non sempre corrisponde al gusto del pubblico nella sua interezza)?

Il metodo

Abbiamo fatto una media, togliendo per ogni cantante il voto più basso e quello più alto (per evitare le esagerazioni in un senso o nell’altro). In caso di parità, abbiamo guardato chi sarebbe stato in testa considerando tutti i voti, senza togliere il più basso e il più alto. Abbiamo preso in considerazioni le principali pagelle di quotidiani, siti e riviste, ovviamente solo quelle che davano un giudizio numerico. E abbiamo uniformato lo stile di valutazione (per esempio abbiamo convertito un 6+ in 6,25).

Le testate considerate sono 23: Il Fatto Quotidiano, Repubblica, La Stampa, Corriere della Sera, il Mattino, Sole 24ore, Il Messaggero, SkyTg24, Vanity Fair, Today.it, Libero, Io Donna, Unione Sarda, Riformista, Open, Il Gazzettino, Quotidiano Nazionale, Il Tempo, Gay.it, Davide Maggio, Donna Moderna, All Music e Ansa.it.

Con i giudizi di: Stefano Mannucci, Andrea Silenzi, Luca Dondoni, Andrea Laffranchi, Francesco Piro, Mattia Marzi, Fabrizio Basso, Stefania Saltalamacchia, Roberta Marchetti, Fabrizio Biasin, Cristiano Vitali, Angelica D'Errico, Luca Sablone, Gabriele Fazio, Mattia Marzi, Marco Mangiarotti, Carmen Guadalaxara, Giuliano Federico, Mattia Buonocore, Giulia Scolari, Alvise Salerno e Claudia Fascia.

Quella qui sotto è la classifica completa, con accanto la media dei voti.

La classifica completa

Brunori Sas - "L'albero delle noci" – 7,73 Simone Cristicchi - "Quando sarai piccola" – 7,70 Giorgia - "La cura per me" – 7,39 Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"- 7,31 Achille Lauro - "Incoscienti giovani" – 7,31 Joan Thiele - "Eco" – 7,18 Willie Peyote - "Grazie ma no grazie" – 7,00 Olly - "Balorda nostalgia" – 6,96 Coma_Cose - "Cuoricini" – 6,91 Noemi - "Se t'innamori muori" – 6,86 Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento - "La mia parola" – 6,74 The Kolors - "Tu con chi fai l'amore" – 6,73 Rocco Hunt - "Mille vote ancora" – 6,70 Massimo Ranieri - "Tra le mani un cuore" – 6,57 Tony Effe - "Damme 'na mano" – 6,50 Elodie - "Dimenticarsi alle 7" – 6,46 Irama - "Lentamente" – 6,27 Francesca Michielin - "Fango in Paradiso" – 6,26 Fedez - "Battito" – 6,11 Serena Brancale - "Anema e core" – 6,05 Gaia - "Chiamo io chiami tu" – 6,04 Bresh - "La tana del granchio" – 5,99 Francesco Gabbani - "Viva la vita" – 5,96 Rkomi - "Il ritmo delle cose" – 5,80 Modà - "Non ti dimentico" – 5,79 Sarah Toscano - "Amarcord" – 5,77 Rose Villain - "Fuorilegge" – 5,65 Clara - "Febbre" – 5,61 Emis Killa - "Demoni" – 5,27 Marcella Bella - "Pelle diamante" – 5,25

