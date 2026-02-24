false false

Terza partecipazione per il cantante Dargen D’Amico, pseudonimo di Jacopo Matteo Luca D’Amico, al Festival di Sanremo dopo il successo radiofonico nel 2022 con Dove si balla e la ventesima posizione con Onda alta nel 2024.

Dopo gli inizi nel rap con Gué e Jake La Furia nel gruppo Scuole Sacre, il cantautore milanese originario dell’isola Filicudi, ha intrapreso nel 2006 un percorso da solista – con una breve parentesi nel duo dei Two Fingerz – pubblicando 11 album da solista. L’ultimo disco in studio è Ciao America nel 2024.

Ma qual è il testo di Ai ai e, soprattutto, qual è il suo significato?

Il testo di “Ai ai”

Prima di entrare in casa

Stavo un’ora a cercare di toglier la sabbia

Autostrada Adriatica

Dalla costa si vede l’Africa e lei che si tuffa

Ti prego, guardala

Ha più curve di Gardaland

Quando mi ha detto che tornerà in Francia

Uffa

Ho avuto il mal di pancia

AI AI

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai

- Bye Bye

Ma come - Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

AI AI

Il Bel Paese ha così buongusto

Che pure il meteo non è mai brutto

È uno stivale però da diva

Che si fa il bagno nell’olio d’oliva

Dice il Vangelo - Darai da bere

A chi è straniero ma ha le stesse vene

Prendi sul serio una bollicina

E via il pensiero via la pellicina

Ho letto sul giornale

Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI

La pelle dà un effetto eccezionale

Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?

AI AI

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai

- Bye Bye

Ma come - Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

AI AI

Ho litigato con un dj

Suonava solo la hit parade

Sai, se metti le canzoni giuste

La festa vola come Nureyev

In Italia, troppa arte

Piedi più belli delle scarpe

Prendiamo un giorno di riposo

Dai, trova il modo, Carlos Raposo

Ho letto sul giornale

Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI

La pelle dà un effetto eccezionale

Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?

AI AI

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai

- Bye Bye

Ma come - Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

Ho fatto un brutto sogno

Ma sembrava reale

Mi bagnavo nel mare

Però ne uscivo sporco

E giravamo il mondo

Però senza toccare

Mi ha fatto molto male

Ma mi è piaciuto molto

Ama ciò che non ti piace

È la chiave per la pace

Ma la password salvata mi sembra sbagliata

O la linea è saltata e ci prende fuoco casa

A me mi ha rovinato la rete

Altrimenti avrei fatto il prete

Avrei lasciato il paese fuggendo via

A cercare fortuna in Albania

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai

- Bye Bye

Ma come - Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Il significato

Ai ai nella canzone di Dargen D’Amico rimanda all’intelligenza artificiale attraverso un gioco di parole che compone il ritornello del testo. «È una canzone di musica italiana che si ispira alla biodiversità delle regioni per stimolare una musica biologica», ha detto il rapper e cantautore. Bersaglio dell’invettiva musicale in chiave ironica anche i social network.

© Riproduzione riservata