Dopo i successi riscossi al Festival nel 2022 e nel 2024, il rapper e cantautore milanese torna con una canzone «di musica italiana che si ispira alla biodiversità delle regioni per stimolare una musica biologica»
Terza partecipazione per il cantante Dargen D’Amico, pseudonimo di Jacopo Matteo Luca D’Amico, al Festival di Sanremo dopo il successo radiofonico nel 2022 con Dove si balla e la ventesima posizione con Onda alta nel 2024.
Dopo gli inizi nel rap con Gué e Jake La Furia nel gruppo Scuole Sacre, il cantautore milanese originario dell’isola Filicudi, ha intrapreso nel 2006 un percorso da solista – con una breve parentesi nel duo dei Two Fingerz – pubblicando 11 album da solista. L’ultimo disco in studio è Ciao America nel 2024.
Ma qual è il testo di Ai ai e, soprattutto, qual è il suo significato?
Il testo di “Ai ai”
Prima di entrare in casa
Stavo un’ora a cercare di toglier la sabbia
Autostrada Adriatica
Dalla costa si vede l’Africa e lei che si tuffa
Ti prego, guardala
Ha più curve di Gardaland
Quando mi ha detto che tornerà in Francia
Uffa
Ho avuto il mal di pancia
AI AI
AI AI,
Cosa mi fai?
Mi dici vieni qui e poi te ne vai
- Bye Bye
Ma come - Bye?
Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?
AI AI
Il Bel Paese ha così buongusto
Che pure il meteo non è mai brutto
È uno stivale però da diva
Che si fa il bagno nell’olio d’oliva
Dice il Vangelo - Darai da bere
A chi è straniero ma ha le stesse vene
Prendi sul serio una bollicina
E via il pensiero via la pellicina
Ho letto sul giornale
Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI
La pelle dà un effetto eccezionale
Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?
AI AI
AI AI,
Cosa mi fai?
Mi dici vieni qui e poi te ne vai
- Bye Bye
Ma come - Bye?
Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?
AI AI
Ho litigato con un dj
Suonava solo la hit parade
Sai, se metti le canzoni giuste
La festa vola come Nureyev
In Italia, troppa arte
Piedi più belli delle scarpe
Prendiamo un giorno di riposo
Dai, trova il modo, Carlos Raposo
Ho letto sul giornale
Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI
La pelle dà un effetto eccezionale
Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?
AI AI
AI AI,
Cosa mi fai?
Mi dici vieni qui e poi te ne vai
- Bye Bye
Ma come - Bye?
Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?
Ho fatto un brutto sogno
Ma sembrava reale
Mi bagnavo nel mare
Però ne uscivo sporco
E giravamo il mondo
Però senza toccare
Mi ha fatto molto male
Ma mi è piaciuto molto
Ama ciò che non ti piace
È la chiave per la pace
Ma la password salvata mi sembra sbagliata
O la linea è saltata e ci prende fuoco casa
A me mi ha rovinato la rete
Altrimenti avrei fatto il prete
Avrei lasciato il paese fuggendo via
A cercare fortuna in Albania
AI AI,
Cosa mi fai?
Mi dici vieni qui e poi te ne vai
- Bye Bye
Ma come - Bye?
Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?
AI AI
Me lo ridai?
AI AI
Me lo ridai?
AI AI
Me lo ridai?
AI AI
Me lo ridai?
AI AI
Il significato
Ai ai nella canzone di Dargen D’Amico rimanda all’intelligenza artificiale attraverso un gioco di parole che compone il ritornello del testo. «È una canzone di musica italiana che si ispira alla biodiversità delle regioni per stimolare una musica biologica», ha detto il rapper e cantautore. Bersaglio dell’invettiva musicale in chiave ironica anche i social network.
© Riproduzione riservata