Con cinque partecipazioni alle spalle, di cui una nella categoria “Nuove proposte”, Malika Ayane torna a calcare il palco del Festival di Sanremo. La cantautrice italiana con origini marocchine è tra i veterani della kermesse, dove ha debuttato nel 2009 con il suo successo Come foglie. Ha all’attivo sei album e partirà in autunno con il suo nuovo tour. Alla 76esima edizione del Festival si presenta con il brano intitolato Animali Notturni.

Ma qual è il testo e il significato della canzone di Malika Ayane?

Il testo di “Animali notturni”

Siamo tutti in pace con i sensi degli altri

Con i nostri invece non sappiamo che farci

Ed io che resto qui a perdermi

A parlare di te

Anche nei vicoli, vicinissimi

Non riusciamo a trovarci

E vorrei sapere cosa fai

Ma non è male questa nostalgia, lo sai

Che ci perdoniamo sempre

E siamo sconosciuti per la gente

Che non ci capirà mai

Lo vedi, io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Io e te

Facciamo paura

Troviamo una scusa

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Sai potrei svegliarmi con te ogni mattina

E guardare l’alba come fosse la prima

Addormentiamoci davanti a un film

Se vuoi dormire con me

Quando mi guardi fai voragini

Ed io non mi difendo più

Fuori è pieno di persone, ma lo sai

Che nessuno ci capirà mai

Lo vedi, io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Io e te

Facciamo paura

Troviamo una scusa

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Ti giuro che non so più

Come dirtelo

Ma appena tu te ne vai

Manca ossigeno

Il cielo è bellissimo

Dammi la mano che andiamo in un posto qualunque

Non serve sia lontanissimo

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Il significato

Anche Animali Notturni, come vari brani in gara, parla d’amore. Il sentimento raccontato nella canzone è quello di una relazione matura e intensa, in cui ci si continua a scegliere e ci rifugia in un mondo complicato: «La strada è una giungla / Puntiamo alla luna / Come animali notturni»

