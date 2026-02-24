Tra i veterani del festival, la cantautrice italiana vanta quasi trent’anni di carriera musicale e sei partecipazioni alla kermesse. Sul palco dell’Ariston porta un brano che parla di un amore maturo. In autunno partirà il suo tour
Con cinque partecipazioni alle spalle, di cui una nella categoria “Nuove proposte”, Malika Ayane torna a calcare il palco del Festival di Sanremo. La cantautrice italiana con origini marocchine è tra i veterani della kermesse, dove ha debuttato nel 2009 con il suo successo Come foglie. Ha all’attivo sei album e partirà in autunno con il suo nuovo tour. Alla 76esima edizione del Festival si presenta con il brano intitolato Animali Notturni.
Ma qual è il testo e il significato della canzone di Malika Ayane?
Il testo di “Animali notturni”
Siamo tutti in pace con i sensi degli altri
Con i nostri invece non sappiamo che farci
Ed io che resto qui a perdermi
A parlare di te
Anche nei vicoli, vicinissimi
Non riusciamo a trovarci
E vorrei sapere cosa fai
Ma non è male questa nostalgia, lo sai
Che ci perdoniamo sempre
E siamo sconosciuti per la gente
Che non ci capirà mai
Lo vedi, io e te
La strada è una giungla
Puntiamo alla luna
Come animali notturni
Io e te
Facciamo paura
Troviamo una scusa
Per scomparire
Che dire
Ignora la parola fine
Che non so più a chi appartengo se vai via
Io e te
La strada è una giungla
Puntiamo alla luna
Come animali notturni
Sai potrei svegliarmi con te ogni mattina
E guardare l’alba come fosse la prima
Addormentiamoci davanti a un film
Se vuoi dormire con me
Quando mi guardi fai voragini
Ed io non mi difendo più
Fuori è pieno di persone, ma lo sai
Che nessuno ci capirà mai
Lo vedi, io e te
La strada è una giungla
Puntiamo alla luna
Come animali notturni
Io e te
Facciamo paura
Troviamo una scusa
Per scomparire
Che dire
Ignora la parola fine
Che non so più a chi appartengo se vai via
Io e te
La strada è una giungla
Puntiamo alla luna
Come animali notturni
Ti giuro che non so più
Come dirtelo
Ma appena tu te ne vai
Manca ossigeno
Il cielo è bellissimo
Dammi la mano che andiamo in un posto qualunque
Non serve sia lontanissimo
Per scomparire
Che dire
Ignora la parola fine
Che non so più a chi appartengo se vai via
Io e te
La strada è una giungla
Puntiamo alla luna
Come animali notturni
Il significato
Anche Animali Notturni, come vari brani in gara, parla d’amore. Il sentimento raccontato nella canzone è quello di una relazione matura e intensa, in cui ci si continua a scegliere e ci rifugia in un mondo complicato: «La strada è una giungla / Puntiamo alla luna / Come animali notturni»
© Riproduzione riservata