Il suo nome d’arte viene dalla sua passione per i fumetti Marvel. “Non è mica te” è il brano che l’ha reso famoso sul web, dopo essere andato virale su Tik Tok
È il primo Festival di Sanremo per Edoardo Iaschi, in arte Eddie Brock. Classe 1997, il cantautore romano ha all’attivo un album, Amarsi è la rivoluzione. La traccia che lo ha consacrato sui social – in particolare Tik Tok – è Non è mica te. Il suo nome d’arte viene dall’alter ego di Venom, un personaggio dei fumetti della Marvel a cui il cantautore è legato. Debutta alla kermesse condotta da Carlo Conti con un brano dal titolo Avvoltoi.
Ma qual è il testo di Avvoltoi e, soprattutto, qual è il suo significato?
Il testo di “avvoltoi”
Ci ho provato lo sai
Ma non riesco a non pensare a un noi
Tanto so già che cosa dirai
Rovineremmo tutto
La nostra amicizia
Vale più di così
E fingendo
Che nessuno dei due lo sapesse
A far finta che non ci sia niente
Mi mordo la lingua fino a sanguinare
Ripetendoti che
Ma se lo sai
Che scegli sempre quello che ti farà male
E resti sola dentro un letto da rifare
Perché è più facile per te farti spogliare
Che spogliarti il cuore
Le parole si annodano in gola
E ti asciugo il mascara che cola
Per quell’uomo che non vale niente
E ci caschi ancora e ancora
Sei tu
Che non impari mai
E ci vai a letto
E poi torni da me a piangere sul petto
Bella come sei
Non potrai fidarti mai
Ma se lo sai
Che scegli sempre quello che ti farà male
E resti sola dentro un letto da rifare
Perché è più facile per te farti spogliare
Spogliare
Spogliare
È inutile che perdi il tempo
Consumandoti quegli occhi
Così belli
Piangendo per quel bastardo
Dicono sempre di esser degli eroi
Ma ti girano intorno come avvoltoi
Na na na na na na
Na na na na na na
Ma se lo sai
Che scegli sempre quello che ti farà male
E resti sola dentro un letto da rifare
Per la paura che ti fa sempre scappare
Da tutto questo amore
Il significato
Sulla melodia di una ballata rock, Eddie Brock racconta l’amore per una persona che, però, vuole rimanere solo un’amica. Così, mentre si strugge per lei («Mi mordo la lingua fino a sanguinare»), la consola quando lei stessa soffre per amori che le fanno male, per “uomini-avvoltoi” (da qui, il titolo del brano): «Scegli sempre quello che ti farà male/E resti sola dentro un letto da rifare».
