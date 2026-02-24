false false

È il primo Festival di Sanremo per Edoardo Iaschi, in arte Eddie Brock. Classe 1997, il cantautore romano ha all’attivo un album, Amarsi è la rivoluzione. La traccia che lo ha consacrato sui social – in particolare Tik Tok – è Non è mica te. Il suo nome d’arte viene dall’alter ego di Venom, un personaggio dei fumetti della Marvel a cui il cantautore è legato. Debutta alla kermesse condotta da Carlo Conti con un brano dal titolo Avvoltoi.



Ma qual è il testo di Avvoltoi e, soprattutto, qual è il suo significato?

Il testo di “avvoltoi”

Ci ho provato lo sai

Ma non riesco a non pensare a un noi

Tanto so già che cosa dirai

Rovineremmo tutto

La nostra amicizia

Vale più di così

E fingendo

Che nessuno dei due lo sapesse

A far finta che non ci sia niente

Mi mordo la lingua fino a sanguinare

Ripetendoti che

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Perché è più facile per te farti spogliare

Che spogliarti il cuore

Le parole si annodano in gola

E ti asciugo il mascara che cola

Per quell’uomo che non vale niente

E ci caschi ancora e ancora

Sei tu

Che non impari mai

E ci vai a letto

E poi torni da me a piangere sul petto

Bella come sei

Non potrai fidarti mai

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Perché è più facile per te farti spogliare

Spogliare

Spogliare

È inutile che perdi il tempo

Consumandoti quegli occhi

Così belli

Piangendo per quel bastardo

Dicono sempre di esser degli eroi

Ma ti girano intorno come avvoltoi

Na na na na na na

Na na na na na na

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Per la paura che ti fa sempre scappare

Da tutto questo amore

Il significato

Sulla melodia di una ballata rock, Eddie Brock racconta l’amore per una persona che, però, vuole rimanere solo un’amica. Così, mentre si strugge per lei («Mi mordo la lingua fino a sanguinare»), la consola quando lei stessa soffre per amori che le fanno male, per “uomini-avvoltoi” (da qui, il titolo del brano): «Scegli sempre quello che ti farà male/E resti sola dentro un letto da rifare».

