Enrico Nigiotti è stato finora l’eterna promessa della musica italiana, capace di qualche fiammata notevole (come “L’amore è”), ma senza mai esplodere davvero.

Alla soglia dei quarant’anni non è comunque troppo tardi per riprovarci: nelle interviste ha parlato di una nuova fase della sua vita, con meno negatività, suggellata dalla nascita di due figli gemelli. Gli gioverà forse questa sua immagine meno “maledetta”?

Sul palcoscenico di Sanremo cerca il suo posto fisso nelle classifiche, evitando il rischio di finire recluso nella sua nicchia. Per lui è la quarta volta all’Ariston: nel 2015 era fra le nuove proposte, poi è arrivato decimo con “Nonno Hollywood” nel 2019 e diciannovesimo con “Baciami adesso” nel 2020.

Ogni volta che non so volare

La canzone di quest’anno, “Ogni volta che non so volare”, è stata scritta nel periodo di Covid e racconta di una notte insonne, come quelle che saranno capitate a tanti ai tempi.

Durante la pandemia c’erano state ricerche su come il lockdown avesse influenzato il sonno. Nigiotti lo esprime così: «Tardi / Che non è più solo notte / Ma anche un po’ mattina / Tardi che non mi addormento / Chiudo gli occhi appena / Tardi che dovrei smetterla di parlare col soffitto».

In certi momenti è facile cadere in un flusso di coscienza, ed è questa la matrice dell’intera canzone: una sorta di bilancio, fatto di ricordi, prospettive e soprattutto persone: «A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo».

Chi è Enrico Nigiotti

Nato a Livorno nel 1987, Nigiotti è fra i tanti che escono dalla stagione dei talent show italiani, ma ha avuto poi la capacità di non restarne del tutto prigioniero. Il primo grande passaggio pubblico è nel 2009, con la partecipazione ad Amici, identificandosi da subito come cantautore più che semplice interprete.

Negli anni successivi attraversa diverse fasi discografiche e televisive, tra cambi di etichetta, periodi di pausa e un ritorno alla ribalta con X Factor nel 2017, esperienza che lo riporta al centro dell’attenzione del pubblico e dell’industria musicale.

Da lì la ricerca di un proprio spazio, in un mercato complesso e in cui i cantautori talvolta faticano a emergere. Nella serata delle cover, venerdì, si esibirà con Alfa.

