Il cantautore Enrico Nigiotti è alla sua quarta partecipazione al Festival di Sanremo dopo il debutto, nel 2015, nelle nuove proposte con il brano Qualcosa da decidere, e l’esordio nei big nel 2019 e poi a seguire nel 2020 con Nonno Hollywood e Baciami adesso.

Il cantautore toscana ha all’attivo quattro album. L’ultimo, Nigio, risale al 2020. In occasione del ritorno sul palco del Teatro Ariston, Nigiotti ha annunciato il nuovo album Maledetti innamorati in uscita il prossimo 13 marzo.

Ma qual è il testo di Ogni volta che non so volare e, soprattutto, qual è il suo significato?

Il testo di “Ogni volta che non so volare”

Tardi

Che non è più solo notte

Ma anche un po' mattina

Tardi che non mi addormento

Chiudo gli occhi appena

Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto

Di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro

Il tempo vola maledetto

Veloce come un pizzicotto

Ecco la prima volta che ho fatto l'amore aveva 15 anni

Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi

Così dolce e preoccupato

Così sempre attento

Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso

Il tempo vola l'ho già detto

Anche in un orologio rotto

E mentre fuori scoppiava un altro inferno

Da qualche parte adesso è già domani

Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso

Prima di

Volare

Specchio forse i sogni non finiscono dove comincia la realtà

E c'è bisogno di dolore per un po' di felicità

Lo consideriamo sempre tutti che sia meglio qualcun altro

E non vediamo dietro al vecchio i capelli da ragazzo

Il tempo corre quanto è stronzo

Sorpassa e poi ti ruba il posto

E mentre fuori brucia un altro inferno

Pochi minuti e poi sarà domani

Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso

Prima di volare

I mostri che c'ho dentro

Che mi fanno cadere

Questa mania che devi andare solo bene

A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo

A chi comunque vada mi rimane accanto

E se questa vita è un viaggio

Meno male siete qui

Ogni volta che non so

Volare

Ogni volta che non so

Volare

Ogni volta che non so

Volare

Il significato

Una notte insonne, la morsa dei pensieri che stringe le tempie e i ricordi che sgorgano «per rimanerci dentro», tramutandosi in un fiume in piena. Una riflessioni sullo scorrere del tempo, sulle relazioni e sull’importanza di avere qualcuno accanto nei momenti difficili ogni volta che non sappiamo «volare».

© Riproduzione riservata