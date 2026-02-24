Il cantautore toscano torna all’Ariston dopo l’ultima partecipazione nel 2020 con una canzone che si propone come una riflessione sulla vita, lo scorrere del tempo e l’importanza delle relazioni. Soprattutto in quei momenti in cui non si sa più «volare»
Il cantautore Enrico Nigiotti è alla sua quarta partecipazione al Festival di Sanremo dopo il debutto, nel 2015, nelle nuove proposte con il brano Qualcosa da decidere, e l’esordio nei big nel 2019 e poi a seguire nel 2020 con Nonno Hollywood e Baciami adesso.
Il cantautore toscana ha all’attivo quattro album. L’ultimo, Nigio, risale al 2020. In occasione del ritorno sul palco del Teatro Ariston, Nigiotti ha annunciato il nuovo album Maledetti innamorati in uscita il prossimo 13 marzo.
Ma qual è il testo di Ogni volta che non so volare e, soprattutto, qual è il suo significato?
Il testo di “Ogni volta che non so volare”
Tardi
Che non è più solo notte
Ma anche un po' mattina
Tardi che non mi addormento
Chiudo gli occhi appena
Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto
Di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro
Il tempo vola maledetto
Veloce come un pizzicotto
Ecco la prima volta che ho fatto l'amore aveva 15 anni
Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi
Così dolce e preoccupato
Così sempre attento
Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso
Il tempo vola l'ho già detto
Anche in un orologio rotto
E mentre fuori scoppiava un altro inferno
Da qualche parte adesso è già domani
Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso
Prima di
Volare
Specchio forse i sogni non finiscono dove comincia la realtà
E c'è bisogno di dolore per un po' di felicità
Lo consideriamo sempre tutti che sia meglio qualcun altro
E non vediamo dietro al vecchio i capelli da ragazzo
Il tempo corre quanto è stronzo
Sorpassa e poi ti ruba il posto
E mentre fuori brucia un altro inferno
Pochi minuti e poi sarà domani
Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso
Prima di volare
I mostri che c'ho dentro
Che mi fanno cadere
Questa mania che devi andare solo bene
A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo
A chi comunque vada mi rimane accanto
E se questa vita è un viaggio
Meno male siete qui
Ogni volta che non so
Volare
Ogni volta che non so
Volare
Ogni volta che non so
Volare
Il significato
Una notte insonne, la morsa dei pensieri che stringe le tempie e i ricordi che sgorgano «per rimanerci dentro», tramutandosi in un fiume in piena. Una riflessioni sullo scorrere del tempo, sulle relazioni e sull’importanza di avere qualcuno accanto nei momenti difficili ogni volta che non sappiamo «volare».
