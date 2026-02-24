Il vincitore dell’edizione del 2005 della kermesse musicale torna a calcare il palco dell’Ariston con una ballata. In autunno partirà il tour nei teatri italiani
Con dieci edizioni alle spalle e due partecipazioni da superospite, Francesco Renga torna al Festival di Sanremo dopo un anno di assenza. Il cantautore udinese ha vinto l’edizione del 2005 con il brano Angelo e oggi conta all’attivo nove album. Tra i veterani del festival, si presenta alla 76esima edizione della kermesse musicale con il brano Il meglio di me.
Ma qual è il testo di Il meglio di me e, soprattutto, qual è il suo significato?
Il testo di “Il meglio di me”
Sai sono ritornato
Là dove le paure nascono
Non scapperò come ho sempre fatto
Ma se lo vorrai
Ti lascerò la mano
Che ancora non so camminare
In mezzo alle piccole cose
Con i pugni chiusi in tasca
Ed un muro nella testa
Non è stato facile
Ma a volte
Capita
Che sorride anche una lacrima
Perdona il peggio di me, il peggio di me, il peggio di me
Lascialo in macchina
Fra tutti i miei
Dettagli sei
Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me
Eccomi, eccoti
Il meglio di me
Ridere, cambiare
Imparare dagli sbagli
Guarire, vedere
Il tempo sulle mani
Non puoi spostare le strade
Ma in mezzo a una frase
Trovo la direzione
E ancora non so perdonare
Il tempo che cambia le cose
Ed i segni sulla faccia
Di una vita che ti spacca
Non è stato facile
Ma a volte
Capita
Che sorride anche una lacrima
Perdona il peggio di me, il peggio di me, il peggio di me
Lascialo in macchina
Fra tutti i miei
Dettagli sei
Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me
Eccomi, eccoti
Se tu fossi qui stasera
Con tutto quel coraggio che non ho
Le parole bruceranno in gola
Non ancora
Ancora no
Fra tutti i miei
Dettagli sei
Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me
Eccomi, eccoti
Il meglio di me
Il significato
Il brano parla di un uomo che prova ad affrontare le proprie fragilità, senza più evitarle: «Là dove le paure nascono / Non scapperò come ho sempre fatto». In particolare in una relazione: la richiesta all’altra persona è di perdonare i propri “lati bui”, con la promessa di donare il meglio di sé.
