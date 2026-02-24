Si tratta dell’esordio da solista per il cantante milanese dopo la partecipazione alla kermesse canora tre anni fa con gli Articolo 31. Una canzone che mescola critica sociale e ironia in una miscela musicale insolita, il country-pop
Esordio da solista all’Ariston per J-Ax dopo la partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con gli Articolo 31.
Dopo il sedicesimo posto ottenuto con il brano Un bel viaggio insieme a DJ Jade, ora J-Ax debutta da solista con Italia starter pack: un “pacchetto base” – proposto in chiave musicale – «per iniziare a essere italiano, vivere in Italia, avere a che fare con noi».
Ma qual è il testo di Italia starter pack e, soprattutto, qual è il suo significato?
Il testo di “Italia starter pack”
Dice sempre il vecchio del quartiere
Con molti più anni dei denti che ha
Sto paese lo capisci da un cantiere
Cinque dicono che fare, uno solo che lo fa
Meglio essere fuori che finire dentro
Tutti hanno qualcosa da nascondere
Santi in paradiso non ce n’è al momento
Più che avere fede è meglio un complice
Condividi la password
Che facciamo a metà il Wi-Fi
Canta un coro da stadio
Così sanno chi sei dovunque vai
Serve una brutta canzone che fa
Pappapparappa
Mollare tutto a metà
Qui per campare serve un po’ di culo sempre
È vietato ma fa niente
Ti passo la canna del gas
Italia Starter Pack
Dice l’uomo che mi fa la benza
Che chi guida non deve avere pietà
Sto paese è come con la precedenza
È solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l’ha
E
Meno cose sai più sarai contento
Facciamoci una botta di felicità
Qui non si protesta per lo stipendio
Solo per la pizza con l’ananas
Per pagare c’è tempo
Tanto i debiti già ce li hai
Goditi sto momento
Che quando vai mica lo sai
Serve una brutta canzone che fa
Pappapparappa
Mollare tutto a metà
Qui per campare serve un po’ di culo sempre
È vietato ma fa niente
Ti passo la canna del gas
Italia Starter Pack
E ci dicono che siamo disonesti, furbetti
Tutti dei gran figli di mammà
Di leggi sbagliate e di caffè corretti
Ma abbiamo pure dei difetti
E in effetti
Serve una brutta canzone che fa
Pappapparappa
Mollare tutto a metà
Qui per campare serve un po’ di culo sempre
È vietato ma fa niente
Ti passo la canna del gas (del gas)
Italia Starter Pack
Il significato
Il brano è «praticamente il pacchetto base che ti serve per iniziare a essere italiano, vivere in Italia, avere a che fare con noi. Quando stavamo scrivendo questa canzone, la prima cosa che abbiamo pensato, una volta finito il testo, è: Sanremo! Perché Sanremo è l’Italia», ha detto alla Rai, J-Ax. La canzone è musicalmente inusuale per il classico repertorio del cantante, trattandosi di un brano country-pop. Una ritratto ironico e al col tempo critico del Paese perché: «Qui non si protesta per lo stipendio, solo per la pizza con l’ananas».
