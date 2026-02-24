false false

Esordio da solista all’Ariston per J-Ax dopo la partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con gli Articolo 31.

Dopo il sedicesimo posto ottenuto con il brano Un bel viaggio insieme a DJ Jade, ora J-Ax debutta da solista con Italia starter pack: un “pacchetto base” – proposto in chiave musicale – «per iniziare a essere italiano, vivere in Italia, avere a che fare con noi».

Ma qual è il testo di Italia starter pack e, soprattutto, qual è il suo significato?

Il testo di “Italia starter pack”

Dice sempre il vecchio del quartiere

Con molti più anni dei denti che ha

Sto paese lo capisci da un cantiere

Cinque dicono che fare, uno solo che lo fa

Meglio essere fuori che finire dentro

Tutti hanno qualcosa da nascondere

Santi in paradiso non ce n’è al momento

Più che avere fede è meglio un complice

Condividi la password

Che facciamo a metà il Wi-Fi

Canta un coro da stadio

Così sanno chi sei dovunque vai

Serve una brutta canzone che fa

Pappapparappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve un po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente

Ti passo la canna del gas

Italia Starter Pack

Dice l’uomo che mi fa la benza

Che chi guida non deve avere pietà

Sto paese è come con la precedenza

È solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l’ha

E

Meno cose sai più sarai contento

Facciamoci una botta di felicità

Qui non si protesta per lo stipendio

Solo per la pizza con l’ananas

Per pagare c’è tempo

Tanto i debiti già ce li hai

Goditi sto momento

Che quando vai mica lo sai

Serve una brutta canzone che fa

Pappapparappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve un po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente

Ti passo la canna del gas

Italia Starter Pack

E ci dicono che siamo disonesti, furbetti

Tutti dei gran figli di mammà

Di leggi sbagliate e di caffè corretti

Ma abbiamo pure dei difetti

E in effetti

Serve una brutta canzone che fa

Pappapparappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve un po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente

Ti passo la canna del gas (del gas)

Italia Starter Pack

Il significato

Il brano è «praticamente il pacchetto base che ti serve per iniziare a essere italiano, vivere in Italia, avere a che fare con noi. Quando stavamo scrivendo questa canzone, la prima cosa che abbiamo pensato, una volta finito il testo, è: Sanremo! Perché Sanremo è l’Italia», ha detto alla Rai, J-Ax. La canzone è musicalmente inusuale per il classico repertorio del cantante, trattandosi di un brano country-pop. Una ritratto ironico e al col tempo critico del Paese perché: «Qui non si protesta per lo stipendio, solo per la pizza con l’ananas».

