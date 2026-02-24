Al primo festival per entrambi, la coppia (anche nella vita) porta un brano che parla del diritto a essere felici: «La felicità, riflettendoci sopra, non è una gara, non è un premio, ma un diritto di tutti»
Coppia in gara e nella vita, Maria Antonietta e Colombre saliranno insieme sul palco dell’Ariston in occasione del 76esimo Festival di Sanremo. Al secolo Letizia Cesarini e Giovanni Imparato, i due cantautori marchigiani hanno pubblicato insieme un album nel 2025. Prima gara per entrambi, ma non la prima apparizione alla kermesse per Maria Antonietta: nel 2020 ha partecipato alla serata cover duettando con Levante e Francesca Michielin cantando Si può dare di più. La felicità e basta è il titolo del brano con cui si presenta al Festival insieme a Colombre.
Ma qual è il testo e il significato di La felicità e basta?
Il testo di “La felicità e basta”
È più facile perdonarci,
Se tieni a mente siamo tutti debuttanti.
“Sii te stessa e andrà tutto bene”,
Diceva la supermodella con la pelle splendida.
Quanto è bello essere te stessa sulle spiagge dei Caraibi,
E tu piangi sui diamanti in bikini tra i coralli.
Da quella chaise longue di pelle bianca
La tua vita non ti stanca.
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
La colpa non è nostra, non sono i nostri errori,
Non è così…
(I love you baby)
Non posso arrendermi.
(I love you baby)
Passo a prenderti.
Baby, facciamo insieme una rapina, baby,
Per riprenderci tutta la nostra vita.
Che cosa credi?
Credo che la felicità
Ce la prendiamo e basta.
Ce la prendiamo e basta.
È più facile se siamo insieme,
Mi difendo molto meglio dalle ansie passeggere
E dai pensieri nella testa… “Fare meglio, più convinta!”
Come diceva quella popstar sorridente in Valentino.
E a volte mi sento molto stanca,
E non riesco a tenere la testa alta.
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
La colpa non è nostra, non sono i nostri errori,
Non è così…
(I love you baby)
Passo a prenderti.
Baby, facciamo insieme una rapina, baby,
Per riprenderci tutta la nostra vita.
Che cosa credi?
Credo che la felicità
Ce la prendiamo e basta.
Baby, dall’ansia di un’aspettativa, baby
Scappiamo questo sabato mattina.
Che cosa credi?
Credo che la felicità
Ce la prendiamo e basta.
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
La colpa non è nostra, non siamo dei coglioni.
Baby, facciamo insieme una rapina, baby,
Per riprenderci tutta la nostra vita.
Che cosa credi?
Credo che la felicità,
Ce la prendiamo e basta.
Baby, dalla tristezza che è infinita, baby
Scappiamo questo sabato mattina.
Che cosa credi?
Credo che la felicità,
Ce la prendiamo e basta.
Baby,
Siamo ancora in piedi.
Credo che la felicità,
Ce la prendiamo e basta.
Ce la prendiamo e basta.
Il significato
I due cantautori marchigiani raccontano la felicità come un diritto collettivo. «La felicità, riflettendoci sopra, non è una gara, non è un premio, ma un diritto di tutti», dice Colombre. Nel brano sottolineano come questo prescinda dalle proprie condizioni, la cui responsabilità non è di chi le vive: «Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli / La colpa non è nostra, non sono i nostri errori».
