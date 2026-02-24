false false

Coppia in gara e nella vita, Maria Antonietta e Colombre saliranno insieme sul palco dell’Ariston in occasione del 76esimo Festival di Sanremo. Al secolo Letizia Cesarini e Giovanni Imparato, i due cantautori marchigiani hanno pubblicato insieme un album nel 2025. Prima gara per entrambi, ma non la prima apparizione alla kermesse per Maria Antonietta: nel 2020 ha partecipato alla serata cover duettando con Levante e Francesca Michielin cantando Si può dare di più. La felicità e basta è il titolo del brano con cui si presenta al Festival insieme a Colombre.

Ma qual è il testo e il significato di La felicità e basta?

Il testo di “La felicità e basta”

È più facile perdonarci,

Se tieni a mente siamo tutti debuttanti.

“Sii te stessa e andrà tutto bene”,

Diceva la supermodella con la pelle splendida.

Quanto è bello essere te stessa sulle spiagge dei Caraibi,

E tu piangi sui diamanti in bikini tra i coralli.

Da quella chaise longue di pelle bianca

La tua vita non ti stanca.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

La colpa non è nostra, non sono i nostri errori,

Non è così…

(I love you baby)

Non posso arrendermi.

(I love you baby)

Passo a prenderti.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

Per riprenderci tutta la nostra vita.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

Ce la prendiamo e basta.

Ce la prendiamo e basta.

È più facile se siamo insieme,

Mi difendo molto meglio dalle ansie passeggere

E dai pensieri nella testa… “Fare meglio, più convinta!”

Come diceva quella popstar sorridente in Valentino.

E a volte mi sento molto stanca,

E non riesco a tenere la testa alta.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

La colpa non è nostra, non sono i nostri errori,

Non è così…

(I love you baby)

Passo a prenderti.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

Per riprenderci tutta la nostra vita.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

Ce la prendiamo e basta.

Baby, dall’ansia di un’aspettativa, baby

Scappiamo questo sabato mattina.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

Ce la prendiamo e basta.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

La colpa non è nostra, non siamo dei coglioni.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

Per riprenderci tutta la nostra vita.

Che cosa credi?

Credo che la felicità,

Ce la prendiamo e basta.

Baby, dalla tristezza che è infinita, baby

Scappiamo questo sabato mattina.

Che cosa credi?

Credo che la felicità,

Ce la prendiamo e basta.

Baby,

Siamo ancora in piedi.

Credo che la felicità,

Ce la prendiamo e basta.

Ce la prendiamo e basta.

Il significato

I due cantautori marchigiani raccontano la felicità come un diritto collettivo. «La felicità, riflettendoci sopra, non è una gara, non è un premio, ma un diritto di tutti», dice Colombre. Nel brano sottolineano come questo prescinda dalle proprie condizioni, la cui responsabilità non è di chi le vive: «Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli / La colpa non è nostra, non sono i nostri errori».

© Riproduzione riservata