Il cantautore Leo Gassmann è alla sua terza partecipazione al Festival di Sanremo dopo la vittoria, nel 2020, con Vai bene così nella sezione delle Nuove Proposte. Mentre nel 2023 ha ottenuto il diciottesimo posto con Terzo cuore tra i big.

La canzone in gara per la 76esima edizione della kermesse canora si chiama Naturale ed è «un grido d’amore». Il 10 aprile, invece, uscirà il suo nuovo album Vita Vera Paradiso.

Ma qual è il testo di Naturale e, soprattutto, qual è il suo significato?

Il testo di “Naturale”

Stella che non piange mai

Nemmeno quando è sola

Mi scivolava tra le mani

Come dalla bocca una parola

Non so fare le valigie

E lei vuole partire

Io che sognavo strade aperte tra le gallerie

Volevo una casa francese sulle Tuileries

Ma lei odiava i quadri e le piramidi

E noi

Ci siamo trovati, lasciati poi ritrovati con altri

Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi

E non ne vale la pena, ma non vale, ma non vale…

Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell’eyeliner

Tu che sei più bella al naturale

Se ci rivedremo tra vent’anni

Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà

Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale

Stella che non piange mai

O almeno non con me

Ma abbiam passato cinque estati

In motorino tra i semafori e i tram

Che Roma ad agosto sembra l’Antartide

Una cartolina senza immagine

E quanto amavo le sue guance pallide

Non arrossivano mai

E noi

Ci siamo trovati, lasciati, poi ritrovati con altri

Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi

E non…

Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell’eyeliner

Tu che sei più bella al naturale

Se ci rivedremo tra vent’anni

Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà

Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale

Stella adesso piange con le amiche e con sua madre

Con gli sconosciuti per strada e con il suo cane

Che ci siamo fatti così male, così male, così male

Così, senza volerlo

Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell’eyeliner

Tu che sei più bella

Ma non vale se ora mi manchi, ma non vale se

Se ci ritroveremo tra vent’anni a fare l’amore che in fondo è più naturale

Il significato

La canzone è una ballata che racconta una storia d’amore finita tra le lacrime. «Un grido d’amore» che Gassmann proietta dopo vent’anni in un incontro che possa porre fine al dolore che entrambi si sono procurati. «È un invito ad andare oltre, oltre le apparenze», ha detto Gassmann parlando delle relazioni che connotano le nostre vite. «L’arrivederci non deve per forza trasformarsi in un addio. Un domani migliore è possibile».

© Riproduzione riservata