Torna per l’undicesima volta al Festival di Sanremo Nicoletta Strambelli, nota come Patty Pravo. A 56 anni dal suo debutto sull’Ariston in coppia con Little Tony con La spada nel cuore, l’artista vanta oggi 25 album all’attivo e oltre 100 milioni di dischi venduti. Si presenta alla 76esima edizione della kermesse musicale con Opera, scritta da Giovanni Caccamo.

Ma qual è il testo e il significato di Opera?

Il testo di “Opera”

Sulla terra siamo soli,

Solitari in compagnia,

Circondati da parole, parole,

Affidati a un’utopia.

Siamo santi e peccatori,

Naviganti e sognatori,

Un po’ satelliti,

Filosofi del niente.

Semplicemente la vita,

Semplicemente follia.

Cantami ancora il presente,

Nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera.

Ho viaggiato per il mondo

Tra oasi, deserti, e misteriose profezie

Dove il tempo è sospensione dell’eternità.

Ma poi sono le emozioni che ci cambiano,

Che ci spingono ad andare via da noi

Verso un’altra dimensione, tralasciando la ragione.

Semplicemente la vita,

Semplicemente pazzia.

Cantami ancora il presente

Nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera.

Io canto alla notte, respiro la notte,

Cammino di notte;

Sono Musa, colore tagliente e poi Opera

Il significato

«Porto una canzone che amo molto e che è nata da un sogno perché tutti noi siamo delle opere d’arte. Quindi, è un’opera che comprende tutti e speriamo in un grande amore», ha raccontato l’artista. La canzone, infatti, nasce da una suggestione: il suo assistente l’ha sognata ricoperta di brillantini e quell’immagine è stata affidata a Giovanni Caccamo.

