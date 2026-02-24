false false

Prima partecipazione al Festival di Sanremo per Samurai Jay, al suo debutto con Ossessione. L’artista campano ha collezionato grandi hit di successo come il tormentone Halo: la canzone ha raggiunto il secondo posto della classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia conquistando anche un disco d’oro.

Sul palco canterà una canzone che inneggia alla musica, in quanto arte, come motore della vita.

Ma qual è il testo di Ossessione e, soprattutto, qual è il suo significato?

Il testo di “Ossessione”

Nulla è per sempre

Ma il profumo tuo sulla mia pelle

Non passa mai, no mai

Sicuramente

Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera

Marò che pena

Siamo sempre alle solite

Una tirata tutto il weekend

Tu mi nascondi le storie

E mi racconti un’altra bugia vuoi la verità

Ora penso a me

In mezzo a questo disordine

Sarà strano ma ti sento addosso

Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

Andale andale

Scatta un paio di foto poi mandale

Fammi vedere cosa indossi stasera

Poi facciamo l’alta marea

Sotto la luna piena

Non sei mai stata sincera

Non può durare una vita intera

Una storia se fa solo male

Tra noi sarà solamente

Una noche de sexo

Andamento lento

Non posso fermare il tempo

Questo feeling maledetto

Io lo sento addosso

Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

Devo correre correre correre correre correre

Ahahah

Devo correre correre correre correre correre

Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

Il significato

Il brano mantiene la tradizione urban del rapper napoletano che racconta un passione – definita dall’artista una «sana ossessione» –che «è un po’ il motore che muove tutti noi ambiziosi. Può essere l’ossessione per la musica, per una donna, per la vita. Tocca correre».

© Riproduzione riservata