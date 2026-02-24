Per il rapper napoletano è la prima apparizione in gara al festival sanremese dopo il tormentone estivo Halo. La canzone in gara parla delle passioni che muovono le persone: siano esse artisti, atleti o persone comuni. Quella che l’artista definisce «la sana ossessione»
Prima partecipazione al Festival di Sanremo per Samurai Jay, al suo debutto con Ossessione. L’artista campano ha collezionato grandi hit di successo come il tormentone Halo: la canzone ha raggiunto il secondo posto della classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia conquistando anche un disco d’oro.
Sul palco canterà una canzone che inneggia alla musica, in quanto arte, come motore della vita.
Ma qual è il testo di Ossessione e, soprattutto, qual è il suo significato?
Il testo di “Ossessione”
Nulla è per sempre
Ma il profumo tuo sulla mia pelle
Non passa mai, no mai
Sicuramente
Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera
Marò che pena
Siamo sempre alle solite
Una tirata tutto il weekend
Tu mi nascondi le storie
E mi racconti un’altra bugia vuoi la verità
Ora penso a me
In mezzo a questo disordine
Sarà strano ma ti sento addosso
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Andale andale
Scatta un paio di foto poi mandale
Fammi vedere cosa indossi stasera
Poi facciamo l’alta marea
Sotto la luna piena
Non sei mai stata sincera
Non può durare una vita intera
Una storia se fa solo male
Tra noi sarà solamente
Una noche de sexo
Andamento lento
Non posso fermare il tempo
Questo feeling maledetto
Io lo sento addosso
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Devo correre correre correre correre correre
Ahahah
Devo correre correre correre correre correre
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Il significato
Il brano mantiene la tradizione urban del rapper napoletano che racconta un passione – definita dall’artista una «sana ossessione» –che «è un po’ il motore che muove tutti noi ambiziosi. Può essere l’ossessione per la musica, per una donna, per la vita. Tocca correre».
