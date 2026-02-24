false false

A diciassette anni dall’ultima volta, Sal Da Vinci torna al Festival di Sanremo con la sua seconda partecipazione. Classe 1969, il cantante napoletano (al secolo Salvatore Michael Sorrentino) si era esibito durante la scorsa edizione nella serata cover insieme ai The Kolors sulle note della sua Rossetto e caffè. Sul palco dell’Ariston quest’anno arriva con il brano Per sempre sì.

Ma qual è il testo e il significato della canzone di Sal Da Vinci?

Il testo di “Per sempre sì”

È cominciato tutto quanto dal principio

Io che per te ero solo un uomo sconosciuto

Poi diventato un re dal cuore innamorato

Tu una regina ora vestita in bianco sposa

Abbiamo sognato figli in una grande casa

E superato tutte le difficoltà

Perché un amore, non è amore per la vita

Se non ha affrontato la più ripida salita

E si accenderà la musica

E qui ti aspetterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Da qui

Sarà per sempre sì

So bene che è una grande incognita il futuro

Ma insieme a te non mi spaventerà perché

Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro

Litigare e far l’amore poi che male c’è

E si accenderà la musica

Per te io canterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Da qui

Sarà per sempre

Sì, soltanto sì

Per questi giorni

E mille altri ancora

Un semplice sì

L’eternità è dentro una parola

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Accussì

Sarrà pe sempe sì

Il significato

Per sempre sì è una dichiarazione d’amore, la storia di una coppia che progetta il proprio futuro insieme, racconta il cantautore: «Celebra la più grande promessa che si possa fare nella vita, cioè quel sì che unisce due anime per sempre».

