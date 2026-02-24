false false

Tra gli artisti in gara in coppia al Festival di Sanremo ci sono Luca D’Alessio e Luca Marzano, in arte rispettivamente LDA e Aka 7even. Entrambi di Napoli, entrambi ex concorrenti di Amici, entrambi alla seconda partecipazione alla kermesse musicale: LDA – figlio di Gigi D’Alessio – ha partecipato nel 2023, mentre Aka 7even nel 2022. Poesie Clandestine è il titolo del brano in gara al Festival, ma anche dell’album dei due cantanti in uscita a marzo.



Ma qual è il testo e il significato di Poesie Clandestine?

Il testo di “Poesie clandestine"

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo

Eternamente sarei condannato ad una folle bugia

È da questo dolore che nasce un amore catartico

Sembra fatto per noi

Ti ho dedicato poesie clandestine

Io che ti inseguo mentre te ne vai

Neanche le onde agitate stanotte sanno dove sei

E la frenesia che ti porta a svanire

Per evitare una notte di guai

Così avvolgente che rende reale l’effetto che fai

Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l’aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D’amore si muore soltanto con te

Tu sei capace di farmi soffrire

Siamo in un limbo tra sogni e realtà

Ogni ferita dimostra soltanto quanto ti vorrei

Ma c’è chi giudica senza capire

Che non è giusto provare a metà

Un sentimento che basta da solo a parlare di noi

Piangeremo un mare, mare, mare

Negli occhi lacrime di sale

Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l’aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D’amore si muore soltanto con te

Cosa c’è tra la vita e la morte

Se non un paradiso di colpe

Siamo anime in preda alla sorte

In fondo sai

Che nel bene o nel male sarai

La mia cura alla malinconia

Che mi prende e mi porta da te

Che mi prende e mi porta da te

Che mi prende e mi porta da te

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l’aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D’amore si muore soltanto con te

Il significato

Poesie clandestine è una canzone d’amore che può essere dedicata a chiunque: un amico, un luogo, la persona di cui si è innamorati. I riferimenti alla città da cui vengono entrambi, Napoli, sono espliciti: «Bella da farmi mancare l’aria / Tu sei Napoli sotterranea», ma anche «Solo così ci sentiamo a casa / È una metropoli solitaria».

