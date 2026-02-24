I due giovani artisti napoletani portano sul palco dell’Ariston una canzone che parla anche della loro città natale. Il brano fa parte dell’omonimo album del duo, in uscita il prossimo 6 marzo
Tra gli artisti in gara in coppia al Festival di Sanremo ci sono Luca D’Alessio e Luca Marzano, in arte rispettivamente LDA e Aka 7even. Entrambi di Napoli, entrambi ex concorrenti di Amici, entrambi alla seconda partecipazione alla kermesse musicale: LDA – figlio di Gigi D’Alessio – ha partecipato nel 2023, mentre Aka 7even nel 2022. Poesie Clandestine è il titolo del brano in gara al Festival, ma anche dell’album dei due cantanti in uscita a marzo.
Ma qual è il testo e il significato di Poesie Clandestine?
Il testo di “Poesie clandestine"
Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo
Eternamente sarei condannato ad una folle bugia
È da questo dolore che nasce un amore catartico
Sembra fatto per noi
Ti ho dedicato poesie clandestine
Io che ti inseguo mentre te ne vai
Neanche le onde agitate stanotte sanno dove sei
E la frenesia che ti porta a svanire
Per evitare una notte di guai
Così avvolgente che rende reale l’effetto che fai
Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè
Tu verrai sempre prima di me
Prima di lei
Perché
Solo così ci sentiamo a casa
È una metropoli solitaria
Questa storia che è piena di ma
Piena di se
Come te
Bella da farmi mancare l’aria
Tu sei Napoli sotterranea
Questa musica sale nel sangue carnale
D’amore si muore soltanto con te
Tu sei capace di farmi soffrire
Siamo in un limbo tra sogni e realtà
Ogni ferita dimostra soltanto quanto ti vorrei
Ma c’è chi giudica senza capire
Che non è giusto provare a metà
Un sentimento che basta da solo a parlare di noi
Piangeremo un mare, mare, mare
Negli occhi lacrime di sale
Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè
Tu verrai sempre prima di me
Prima di lei
Perché
Solo così ci sentiamo a casa
È una metropoli solitaria
Questa storia che è piena di ma
Piena di se
Come te
Bella da farmi mancare l’aria
Tu sei Napoli sotterranea
Questa musica sale nel sangue carnale
D’amore si muore soltanto con te
Cosa c’è tra la vita e la morte
Se non un paradiso di colpe
Siamo anime in preda alla sorte
In fondo sai
Che nel bene o nel male sarai
La mia cura alla malinconia
Che mi prende e mi porta da te
Che mi prende e mi porta da te
Che mi prende e mi porta da te
Tu verrai sempre prima di me
Prima di lei
Perché
Solo così ci sentiamo a casa
È una metropoli solitaria
Questa storia che è piena di ma
Piena di se
Come te
Bella da farmi mancare l’aria
Tu sei Napoli sotterranea
Questa musica sale nel sangue carnale
D’amore si muore soltanto con te
Il significato
Poesie clandestine è una canzone d’amore che può essere dedicata a chiunque: un amico, un luogo, la persona di cui si è innamorati. I riferimenti alla città da cui vengono entrambi, Napoli, sono espliciti: «Bella da farmi mancare l’aria / Tu sei Napoli sotterranea», ma anche «Solo così ci sentiamo a casa / È una metropoli solitaria».
