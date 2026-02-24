Il rapper è alla sua prima partecipazione al festival dopo i successi degli ultimi anni i dischi Lettera Q e Habitat. All’Ariston porta in gara una canzone che parla «della volontà e del desiderio di incontrarsi con l’altro»

Prima partecipazione al Festival di Sanremo per Nayt, all’anagrafe William Mezzanotte, che porterà sul palco dell’Ariston il brano Prima che.

Nayt è attualmente uno dei rapper più apprezzati grazie al suo conscious rap così particolare e unico. Il cantante romano, reduce dal successo del suo ultimo disco Lettera Q, ha già annunciato l’uscita del nuovo album Io individuo per il prossimo 20 marzo.

Ma qual è il testo di Prima che e, soprattutto, qual è il suo significato?

Il testo di “Prima che”

Prima della prima donna

Prima della prima volta

Prima della prima droga

Prima della prima idea

Prima del mio vero amico

Che l’ho visto andare via

Prima di essere partito

Prima di tornare qui

Dell’idea di aver fallito

Ogni volta che mi fido

Che la gente mi fa schifo

Che la gente è come me

Prima di farmi domande

Prima di essere svogliato

Prima del giusto e sbagliato

Io chi sono, chi sei te?

Finché sai cosa prendi

Non lo sai cosa perdi

Forse è tardi dicevi

Ce la fai? Non lo so

La realtà non si vede

Finché io non ti vedo

Finché tu non ci vedi me (me)

Supportarci a vicenda

Sopportarci dicendo

Che ne vale la pena

Dimmi è vero o non ci credi?

La realtà non si vede

Finché tu non mi vedi

Finché io non ci vedo te (te)

Senza oggetti o costumi, progetti

Immaginare i posteri

Costretti al presente

Sfuggirci ubriachi o con i postumi

Chi aspetti? Io nessuno a salvarci

Fissare il muro e stancarsi

Trovare un buco e saltarci

Io non credo a chi mi chiama

Credo abbia sbagliato nome

Io non credo a chi mi ama, di più,

Non credo abbia valore

Perché in tutta questa roba che c’ho addosso mi confondo

E non so se mi conforta

O mi ostacola il confronto

Finché sai cosa prendi

Non lo sai cosa perdi

Forse è tardi dicevi

Ce la fai? Non lo so

La realtà non si vede

Finché io non ti vedo

Finché tu non ci vedi me (me)

Supportarci a vicenda

Sopportarci dicendo

Che ne vale la pena

Dimmi è vero o non ci credi?

La realtà non si vede

Finché tu non mi vedi

Finché io non ci vedo te (te)

Prima che qualcuno parli

Prima che tu ti dica è tardi

Prima che continui a farmi

Com’è che continuo a farmi?

Prima di essere scontato

O di essere scordato

Prima di essere qualcuno

Che vuol essere ascoltato

Prima che tu faccia un post

Prima che controlli i like

Prima che tu dia potere agli altri

Su quello che fai

Prima di mettere i vestiti

Dell’amore di esserne investiti

Di crescere aggressivi

Chi siamo?

Finché sai cosa prendi

Non lo sai cosa perdi

Forse è tardi dicevi

Ce la fai? Non lo so

La realtà non si vede

Finché io non ti vedo

Finché tu non ci vedi me (me)

Supportarci a vicenda

Sopportarci dicendo

Che ne vale la pena

Dimmi è vero o non ci credi?

La realtà non si vede

Finché tu non mi vedi

Finché io non ci vedo te (te)

Come vorrei, come vorrei

Come vorrei, come vorrei

Come vorrei, come vorrei

Che tu vedessi me.

Il significato

Il brano parla «della volontà e del desiderio di incontrarsi con l’altro». Con la qualità di scrittura che lo contraddistingue, Nayt parla di una relazione non declinata secondo il classico rapporto d’amore, bensì applicando una lenta interpretativa più sociologica. Un brano che riflette sulla comunicazione; del mostrarsi all’altro nel modo più sincero possibile perché «La realtà non si vede, finché tu non mi vedi».

