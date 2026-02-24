Il rapper è alla sua prima partecipazione al festival dopo i successi degli ultimi anni i dischi Lettera Q e Habitat. All’Ariston porta in gara una canzone che parla «della volontà e del desiderio di incontrarsi con l’altro»
Prima partecipazione al Festival di Sanremo per Nayt, all’anagrafe William Mezzanotte, che porterà sul palco dell’Ariston il brano Prima che.
Nayt è attualmente uno dei rapper più apprezzati grazie al suoconscious rap così particolare e unico. Il cantante romano, reduce dal successo del suo ultimo disco Lettera Q, ha già annunciato l’uscita del nuovo album Io individuo per il prossimo 20 marzo.
Ma qual è il testo di Prima che e, soprattutto, qual è il suo significato?
Il testo di “Prima che”
Prima della prima donna
Prima della prima volta
Prima della prima droga
Prima della prima idea
Prima del mio vero amico
Che l’ho visto andare via
Prima di essere partito
Prima di tornare qui
Dell’idea di aver fallito
Ogni volta che mi fido
Che la gente mi fa schifo
Che la gente è come me
Prima di farmi domande
Prima di essere svogliato
Prima del giusto e sbagliato
Io chi sono, chi sei te?
Finché sai cosa prendi
Non lo sai cosa perdi
Forse è tardi dicevi
Ce la fai? Non lo so
La realtà non si vede
Finché io non ti vedo
Finché tu non ci vedi me (me)
Supportarci a vicenda
Sopportarci dicendo
Che ne vale la pena
Dimmi è vero o non ci credi?
La realtà non si vede
Finché tu non mi vedi
Finché io non ci vedo te (te)
Senza oggetti o costumi, progetti
Immaginare i posteri
Costretti al presente
Sfuggirci ubriachi o con i postumi
Chi aspetti? Io nessuno a salvarci
Fissare il muro e stancarsi
Trovare un buco e saltarci
Io non credo a chi mi chiama
Credo abbia sbagliato nome
Io non credo a chi mi ama, di più,
Non credo abbia valore
Perché in tutta questa roba che c’ho addosso mi confondo
E non so se mi conforta
O mi ostacola il confronto
Finché sai cosa prendi
Non lo sai cosa perdi
Forse è tardi dicevi
Ce la fai? Non lo so
La realtà non si vede
Finché io non ti vedo
Finché tu non ci vedi me (me)
Supportarci a vicenda
Sopportarci dicendo
Che ne vale la pena
Dimmi è vero o non ci credi?
La realtà non si vede
Finché tu non mi vedi
Finché io non ci vedo te (te)
Prima che qualcuno parli
Prima che tu ti dica è tardi
Prima che continui a farmi
Com’è che continuo a farmi?
Prima di essere scontato
O di essere scordato
Prima di essere qualcuno
Che vuol essere ascoltato
Prima che tu faccia un post
Prima che controlli i like
Prima che tu dia potere agli altri
Su quello che fai
Prima di mettere i vestiti
Dell’amore di esserne investiti
Di crescere aggressivi
Chi siamo?
Finché sai cosa prendi
Non lo sai cosa perdi
Forse è tardi dicevi
Ce la fai? Non lo so
La realtà non si vede
Finché io non ti vedo
Finché tu non ci vedi me (me)
Supportarci a vicenda
Sopportarci dicendo
Che ne vale la pena
Dimmi è vero o non ci credi?
La realtà non si vede
Finché tu non mi vedi
Finché io non ci vedo te (te)
Come vorrei, come vorrei
Come vorrei, come vorrei
Come vorrei, come vorrei
Che tu vedessi me.
Il significato
Il brano parla «della volontà e del desiderio di incontrarsi con l’altro». Con la qualità di scrittura che lo contraddistingue, Nayt parla di una relazione non declinata secondo il classico rapporto d’amore, bensì applicando una lenta interpretativa più sociologica. Un brano che riflette sulla comunicazione; del mostrarsi all’altro nel modo più sincero possibile perché «La realtà non si vede, finché tu non mi vedi».
