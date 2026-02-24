false false

Terza partecipazione al Festival di Sanremo per il cantautore Michele Bravi: il debutto nel 2017 con Il Diario degli errori e, successivamente, nel 2022 con Inverno dei fiori.

Per la 76esima edizione del kermesse canora, il cantante originario di Città di Castello porterà sul palco dell’Ariston il brano intitolato Prima o poi.

Nel 2024 Bravi ha pubblicato il suo ultimo disco Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi dopo il successo – condito dalla certificazione del disco d’oro – con l’album La geografia del buio uscito nel 2021.

Ma qual è il testo di Prima o poi e, soprattutto, qual è il suo significato?

Il testo di “Prima o poi”

Lo so fumare a letto è un brutto vizio

Piangersi un po’ addosso

Poi la notte non dormo mai, mai

È vero

È vero che il bicchiere è mezzo pieno questa sera

Ma solo perché ho già bevuto una bottiglia intera

È che mi manchi da morire

E pure il cane non la smette di abbaiare

E sarà che ogni volta che ti penso

Ricomincio sempre

A scorrere le foto fino all’infinito

E ridere da solo

Pensa tu che scemo

E in fondo ancora ci spero

Che prima o poi

Smetterai

Che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi

Ma guarda casa mia come è ridotta

Che non faccio i piatti da una settimana

Che non so l’ultima volta che ho fatto la spesa

Con il disco di Battisti ancora lì per terra

Con il cane che lo annusa perché un po’ ti cerca

Ogni volta che ti penso

Ricomincio sempre

A scorrere le foto fino all’infinito

E ridere da solo

Pensa tu che scemo

E in fondo ancora ci spero

Che prima o poi

Smetterai

Che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi

Se dopo anni non la smetto

Sempre a prendermi l’acqua per strada

Che non ho l’ombrello nemmeno stasera

Tienimi la fronte

Ma pensa io che scemo

Che non penso che a te

E sono sotto casa tua

E ti vorrei citofonare ma

Ma non so più il tuo nome

A forza di chiamarti amore

Non so nemmeno adesso più chi sei

Ma prima o poi

Smetterai che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi

Se dopo anni non la smetto di

Il significato

Smarrimento e malinconia, sentirsi fuori posto provando a ritrovarsi. La canzone in gara di Michele Bravi è «uno sguardo dolce sugli inadeguati, sulle persone fuori posto. È la storia di quando ti trovi sotto la pioggia che sei bagnatissimo e arrivi davanti al citofono di casa e non ti ricordi quale dover suonare». La canzone vuole essere «un inno a non essere sempre e per forza ultra performanti».

© Riproduzione riservata