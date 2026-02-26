Si inizia alle 20.40 e si finisce alle 01.12 con l’annuncio della classifica provvisoria. I co-conduttori, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, saranno Irina Shayk e Ubaldo Pantani, mentre i super ospiti Eros Ramazzotti con Alicia Keys, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. E conosceremo anche la canzone vincitrice tra le Nuove proposte

Gli altri 15 cantanti in gara che non si sono esibiti ieri sera e la finale del concorso per le Nuove proposte: sono alcuni degli ingredienti della terza serata di Sanremo 2026.

Il Festival, giunto alla sua 76esima edizione, questa sera accoglierà all’Ariston due ospiti internazionali: la modella russa Irina Shayk, nelle vesti di co-conduttrice accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, e la cantante statunitense Alicia Keys, che si esibirà con Eros Ramazzotti cantando L’aurora. Gli altri super ospiti della serata sono Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, mentre nel roster dei co-conduttori appare anche il comico Ubaldo Pantani. In collegamento si esibiranno The Kolors da Piazza Colombo e Max Pezzali dalla nave da crociera al largo di Sanremo. Nel corso della serata verrà assegnato il Premio alla carriera Città di Sanremo a Mogol.

In apertura di serata, invece, scopriremo chi, tra i finalisti Angelica Bove (con la canzone Mattone) e Nicolò Filippucci (con la canzone Laguna), sarà il vincitore delle Nuove proposte. Questa porzione di serata sarà condotta da Gianluca Gazzoli.

La scaletta della terza serata

20.40 – Ingresso sul palco di Carlo Conti e Laura Pausini

20.43 – Finale Nuove proposte: presentazione dei finalisti, Angelica Bove e Nicolò Filippucci, spiegazione del regolamento

20.46 – Angelica Bove canta Mattone

20.51 – Nicolò Filippucci canta Laguna

20.56 – Assegnazione alle Nuove proposte del premio della critica Mia Martini, del premio Sala stampa “Lucio Dalla”

20.58 – Carlo Conti decreta il vincitore delle Nuove proposte, consegna del Leone d’argento da parte di Alessandro Sindoni, assessore al Turismo del comune di Sanremo

21.01 – pubblicità

21.06 – Carlo Conti spiega il regolamento della terza serata e ricorda i codici dei Big in gara

21.08 – Maria Antonietta & Colombre cantano La felicità e basta

21.14 – Ingresso della superospite Irina Shayk

21.17 – Leo Gassmann canta Naturale

21.23 – Assegnazione del Premio alla carriera Città di Sanremo a Mogol

21.31 – Ingresso dell’ospite Ubaldo Pantani che imita Lapo Elkann

21.34 – Malika Ayane canta Animali notturni

21.40 – pubblicità

21.45 – Laura Pausini canta Heal the world con il Piccolo coro dell’Antoniano

21.54 – Sal Da Vinci canta Per sempre sì

22.03 – Collegamento con Paolo Sarullo sul tema della violenza giovanile

22.10 – Tredicipietro canta Uomo che cade

22.16 – Virginia Raffaele e Fabio De Luigi presentano Un bel giorno, il nuovo film di De Luigi

22.26 – Raf canta Ora e per sempre

22.32 – pubblicità

22.37 – L’ospite Eros Ramazzotti canta Adesso tu e dopo l’ingresso di Alicia Keys insieme cantano L’aurora

22.55 – pubblicità

23.02 – Francesco Renga canta Il meglio di me

23.08 – I The Kolors si esibiscono dal Suzuki Stage con Un ragazzo una ragazza e Tu con chi fai l’amore

23.14 – Conti saluta in platea Fefè De Giorgi, ct della Nazionale italiana di pallavolo campione del mondo

23.16 – sketch con Ubaldo Pantani (Lapo Elkann)

23.22 – Eddie Brock canta Avvoltoi

23.29 – Serena Brancale canta Qui con me

23.36 – pubblicità

23.41 – Max Pezzali in collegamento dalla Costa Toscana canta Jolly blue, Hanno ucciso l’uomo ragno e Con un deca

23.49 – Samurai Jay con Belen Rodriguez canta Ossessione

23.57 – Carlo Conti intervista Laura Pausini e Vincenzo De Lucia

00.02 – Arisa canta Magica favola

00.08 – Michele Bravi canta Prima o poi

00.15 – Luchè canta Labirinto

00.21 – pubblicità

00.26 – Tg1 Sera

00.30 – Mara Sattei canta Le cose che non sai di me

00.36 – Sayf canta Tu mi piaci tanto

00.44 – Sketch di Ubaldo Pantani

00.47 – pubblicità

00.56 – Vincenzo De Lucia imita Maria De Filippi

00.59 – stop al televoto

01.02 – pubblicità

01.07 – Classifica provvisoria dopo la terza serata (vengono svelati solo i primi 5 in classifica, ma senza mostrare la posizione di ognuno)

01.12 – fine della terza serata

