Con un testo che porta una sola firma (la sua), Claudia Lagone, in arte Levante, calca il palco del Festival di Sanremo per la terza volta. Nelle edizioni precedenti la cantautrice siciliana ha portato alla kermesse musicale i brani Tikibombom e Vita. Conta all’attivo cinque album e ad aprile partirà per il suo tour nei club italiani. Arriva sul palco dell’Ariston con il brano dal titolo Sei tu.

Ma qual è il testo e il significato della canzone di Levante?

Il testo di “Sei tu”

Ah, non mi sento le gambe.

Ah, dove sono le braccia?

E mi manca il respiro,

Eppure sono viva,

Sento che sorrido

E io non l’ho deciso.

La vista mi abbandona un po’.

Cerco la mia postura,

Divento la paura,

Mi trema anche la gola,

La voce non mi trova,

La mani ora mi ingannano.

È così ci si innamora…

Fare spazio dove posto non si trova.

Ah, se potessi vederti coi miei occhi

Lacrimeresti tutto il mio stupore.

Ah, se potessi vestire la mia pelle

Vibrare del mio suono,

Sapresti perché non ho mai trovato il modo

Per spiegare che cos’è l’amore

Per me.

Se l’amore sei tu.

Ma ho già perso il controllo,

Non mi segue più il corpo.

E la testa che gira, mi gira

Si gira a fissare il pensiero fino a dove sono valente:

Il timore di niente.

Per mostrarsi anche nelle miserie,

Poi restare a contare le macerie.

Ah, se potessi vederti coi miei occhi

Lacrimeresti tutto il mio stupore

Ah, se potessi vestire la mia pelle

Vibrare del mio suono

Sapresti perché non ho mai trovato il modo

Per spiegare che cos’è l’amore

…Se l’amore sei tu.

Se l’amore sei tu.

Il significato

Sei tu racconta delle sensazioni che attraversano la mente e, soprattutto, il corpo di una persona innamorata: «La voce non mi trova / La mani ora mi ingannano / È così ci si innamora». La fatica nel descrivere l’emozione si trasforma in un racconto intimo, semplice, efficace dell’innamoramento, che altro non è, nel brano, che «fare spazio dove posto non si trova».

© Riproduzione riservata