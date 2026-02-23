false false

Prima partecipazione al festival di Sanremo per Chiello, all’anagrafe Rocco Modello, artista classe 1999 con un passato musicale nella trap nel gruppo “Fsk Satellite”, composto dai trapper Taxi B e Sapobully. Dopo aver intrapreso la carriera da solista, Chiello ha pubblicato nel 2021 l’album Oceano paradiso che ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica. Due anni dopo, nel 2023, la pubblicazione del suo secondo disco da solista Mela Marcia. Infine, meno di un anno fa, ad aprile 2025 è stato pubblicato il suo ultimo album Scarabocchi. Il 20 marzo l’artista pubblicherà il nuovo album Agonia.

Per Chiello non sarà la prima volta sul palco del teatro Ariston: l’artista venosino aveva infatti partecipato come ospite alla serata delle cover del 75º Festival di Sanremo, cantando il brano Fiori rosa fiori di pesco di Lucio Battisti, in duetto con la cantante in gara Rose Villain, classificatosi al ventiseiesimo posto.

Ma qual è il testo di Ti penso sempre e, soprattutto, qual è il suo significato?

Il testo di “Ti penso sempre”

Mi piacerebbe dirti che

Non ho pensato a te

È che non riesco a svegliarmi

E sapere che oramai non ci sei

Poi questo fottuto letto

Che non mi sembra fatto per due

Avevi detto che ero l’unico

Ed io ci avevo quasi creduto

Ti penso sempre

Voglio disinnamorarmi

E non è rimasto niente

Solo una scheggia di noi due

Pensi sia stato uno sbaglio

Venire sotto casa tua

Non ho trovato il coraggio

Di dirti quello che ho fatto

Ma almeno non ti ho detto una bugia

Una bugia

A cosa serve il tuo odio

Se la colpa è solo tua

Ti penso sempre

Voglio disinnamorarmi

E non è rimasto niente

Solo una scheggia di noi due

Quindi amarsi a cosa serve?

Se finiamo per odiarci

Quanto tempo che si perde

A dirsi ti amo e dopo addio

Pensi sia stato uno sbaglio

Lasciami sciogliere nell’agonia

Non meritavo uno schiaffo

Mi hai messo in bocca un’altra tua bugia

Lasciami sciogliere nell’agonia

Nell’agonia

Se ti rivedo ti

Il significato

La canzone «parla di una mente sospesa tra l’inizio e la fine di qualcosa», come ha specificato lo stesso Chiello durante la serata di presentazione del Festival a Carlo Conti. Il testo approfondisce il dolore e l’incomprensione tipica della fine di un amore – «Voglio disinnamorarmi» – ben rappresentata dall’immagine di un letto «che non mi sembra fatto per due».

