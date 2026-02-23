Dopo la partecipazione al festival l’anno scorso come ospite, l’artista venosino sarà in gara con una canzone che «parla di una mente sospesa tra l’inizio e la fine di qualcosa». Mentre il prossimo 20 marzo il cantante pubblicherà il nuovo album Agonia
Prima partecipazione al festival di Sanremo per Chiello, all’anagrafe Rocco Modello, artista classe 1999 con un passato musicale nella trap nel gruppo “Fsk Satellite”, composto dai trapper Taxi B e Sapobully. Dopo aver intrapreso la carriera da solista, Chiello ha pubblicato nel 2021 l’album Oceano paradiso che ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica. Due anni dopo, nel 2023, la pubblicazione del suo secondo disco da solista Mela Marcia. Infine, meno di un anno fa, ad aprile 2025 è stato pubblicato il suo ultimo album Scarabocchi. Il 20 marzo l’artista pubblicherà il nuovo album Agonia.
Per Chiello non sarà la prima volta sul palco del teatro Ariston: l’artista venosino aveva infatti partecipato come ospite alla serata delle cover del 75º Festival di Sanremo, cantando il brano Fiori rosa fiori di pesco di Lucio Battisti, in duetto con la cantante in gara Rose Villain, classificatosi al ventiseiesimo posto.
Ma qual è il testo di Ti penso sempre e, soprattutto, qual è il suo significato?
Il testo di “Ti penso sempre”
Mi piacerebbe dirti che
Non ho pensato a te
È che non riesco a svegliarmi
E sapere che oramai non ci sei
Poi questo fottuto letto
Che non mi sembra fatto per due
Avevi detto che ero l’unico
Ed io ci avevo quasi creduto
Ti penso sempre
Voglio disinnamorarmi
E non è rimasto niente
Solo una scheggia di noi due
Pensi sia stato uno sbaglio
Venire sotto casa tua
Non ho trovato il coraggio
Di dirti quello che ho fatto
Ma almeno non ti ho detto una bugia
Una bugia
A cosa serve il tuo odio
Se la colpa è solo tua
Ti penso sempre
Voglio disinnamorarmi
E non è rimasto niente
Solo una scheggia di noi due
Quindi amarsi a cosa serve?
Se finiamo per odiarci
Quanto tempo che si perde
A dirsi ti amo e dopo addio
Pensi sia stato uno sbaglio
Lasciami sciogliere nell’agonia
Non meritavo uno schiaffo
Mi hai messo in bocca un’altra tua bugia
Lasciami sciogliere nell’agonia
Nell’agonia
Se ti rivedo ti
Il significato
La canzone «parla di una mente sospesa tra l’inizio e la fine di qualcosa», come ha specificato lo stesso Chiello durante la serata di presentazione del Festival a Carlo Conti. Il testo approfondisce il dolore e l’incomprensione tipica della fine di un amore – «Voglio disinnamorarmi» – ben rappresentata dall’immagine di un letto «che non mi sembra fatto per due».
