Scremature, bugie social o club del libro. Readme, l’app di dating per lettori, ha molte incognite

Il punto di Readme è che non basta indicare un vago amore per la lettura ma i match avvengono sui gusti specifici di ognuno. Il tuo libro preferito è Siddharta? È probabile che tu sia un maschio eterosessuale che non ha mai letto nient’altro. Ami i libri di Elisabeth von Arnim? Forse sei gay, ma prendo volentieri un caffè con te, mio adorabile unicorno. Sei un grande estimatore di Chuck Palahniuk? Sei uno studente fuori sede. Sei fan di Sally Rooney? Ti piace vincere facile e stasera scoperai