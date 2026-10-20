FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Soggetti originali o da bestseller: chi vince tra Davide e Golia in sala

Teresa Marchesi
20 ottobre 2026 • 19:20
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Jeunet porta sul grande schermo Cambiare l’acqua ai fiori e ci suscita una domanda importante. Meglio blindarsi con quattro milioni di copie o scrivere in proprio come gli autori di È andata così?

È meglio blindare un bestseller da quattro milioni di copie o concedersi il lusso (e il rischio) di scrivere in proprio? Golia a confronto con Davide, biblicamente. Il gigante è Cambiare l’acqua ai fiori (Changer l’eau des fleurs), lussuoso ritorno di Jean-Pierre Jeunet al romanzo popolare, cast da incassi e solido gancio Netflix. Il Davide di turno è È andata così, commedia anarchica di provincia scritta e diretta da Gianni Zanasi, che sfugge al comodo rito dell’adattamento da libro. Sono due a

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.