Soggetti originali o da bestseller: chi vince tra Davide e Golia in sala

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È meglio blindare un bestseller da quattro milioni di copie o concedersi il lusso (e il rischio) di scrivere in proprio? Golia a confronto con Davide, biblicamente. Il gigante è Cambiare l’acqua ai fiori (Changer l’eau des fleurs), lussuoso ritorno di Jean-Pierre Jeunet al romanzo popolare, cast da incassi e solido gancio Netflix. Il Davide di turno è È andata così, commedia anarchica di provincia scritta e diretta da Gianni Zanasi, che sfugge al comodo rito dell’adattamento da libro. Sono due a