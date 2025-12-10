La scrittrice, il cui vero nome era Madeleine Wickham, è morta a 55 anni. Con la serie I love shopping è stata la compagna di una di una generazione di lettrici, che ha accompagnato con le sue storie a lieto fine

In una delle prime scene di I love shopping, la protagonista Beckie dice che il miglior accessorio che si possa avere sottobraccio è una copia del Financial Times, per tre motivi: è di un bel colore, costa solo 85 pence (era il 2000, sottolineiamo), e soprattutto «se entri in una stanza con una copia del FT piegato sotto il braccio puoi parlare degli argomenti più frivoli del mondo e, invece di considerarti un’oca, la gente pensa che sei una molto intelligente che ha anche interessi più vasti».

È un manifesto di tutto quello che funzionava nei libri di Sophie Kinsella, nome d’arte di Madeleine Wickham, la scrittrice inglese di romanzi romantici morta mercoledì 10 dicembre a 55 anni. L’ironia profonda, la capacità di non prendere le sue protagoniste troppo sul serio e di essere leggera. Negli anni le avventure di Beckie Bloomwood, giornalista finanziaria che odiava la finanza e con un problema di acquisto compulsivo, sono diventate sempre più situazioniste ed esagerate. Sono rimaste divertenti.

Commedie romantiche

Wickham, che con il suo vero nome ha firmato sette r o manzi, «un po’ più seri, un po’ più cupi» di quelli che ha scritto come Kinsella, è stata una delle autrici di rom-com più importanti della sua generazione: 50 milioni di copi e vendute in tutto il mondo, con libri tradotti in 40 lingue. Dal p rimo della serie I love shopping è stato tratto un film, come anche da S ai tenere un segreto?, il primo titolo “stand-alone” firmato Kinsella.

I suoi libri sono universalmente considerati esempi di quella categoria indefinita e dal nome talvolta accusato di sessismo che è la chick-lit. Una definizione che non la faceva impazzire: «Ho sempre pensato che la chick-lit fosse sinonimo di romanzi contemporanei divertenti scritti in terza persona. Non è il termine ideale; quando mi chiedono di descrivere cosa faccio, rispondo che scrivo commedie romantiche, perché è così che le percepisco. Ma sono piuttosto pragmatica», ha detto in un’intervista al Guardian.

Pragmatismo e una certa indifferenza nei confronti di chi guardava i suoi libri in maniera un po’ altezzosa l’hanno accompagnata sempre. Nata nel 1969 a Londra, Wickham si è laureata ad Oxford, dove ha conosciuto il marito, che le sopravvive insieme a cinque figli.

C’è un passaggio amaro nel suo ultimo libro, l’unico veramente spiccatamente autobiografico che ha scritto, una novella che si chiama Cosa si prova, in cui il suo alter ego Eve è appena stata operata per un cancro al cervello: «Sono laureata a Oxford, pensa Eve. Ho preso il massimo dei voti in Scienze filosofiche, politiche ed economiche. E adesso tutte le parole si sono disintegrate nel mio cervello. O forse il chirurgo le ha asportate per sbaglio», scrive, raccontando in maniera onesta e brutale – anche se sempre a tratti comica – gli effetti neurologici dell’intervento.

Il lieto fine

La sua protagonista più famosa, Beckie Bloomwood, altra faccia della medaglia di Bridget Jones (la prima ossessionata dalla moda, la seconda l’icona dell’estetica della frazzled English woman, donna inglese incasinata che indossa diversi strati di maglioni), è stata uno dei primi esempi di quello che poi diventerà un topos pervasivo della cultura pop: quello dell’hot mess, protagoniste dalle vite un po’ disastrate e fuori controllo, le cui imperfezioni abrasive ci è stato chiesto collettivamente di accettare come misura di uguaglianza con gli uomini.

Certo, negli anni Dieci di questo secolo i difetti delle donne sono diventati probabilmente meno stereotipati di quelli delle loro sorelle dei primi Duemila. Di certo non tutto di I love shopping è invecchiato benissimo. Il mondo è cambiato, le commedie romantiche pure.

Continuano a vendere perché il lieto fine trova sempre dei lettori. Nel finale di Cosa si prova, il marito di Eve, Nick, ammette che lei è la «regina del lieto fine. Il lieto fine ha comprato questa casa» e Eve racconta di quando a una presentazione le hanno chiesto se avesse mai pensato di scrivere qualcosa di diverso: «Io ho risposto: “Magari scriverò un romanzo che finisce male”. In realtà era una battuta, ma una donna in prima fila ha urlato: “No!” terrorizzata. È stato molto divertente».

È la promessa di tutte le commedie romantiche, che Wickham non ha mai smesso di mantenere per chi ha passato del tempo con le sue storie.

