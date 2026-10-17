Tra sorpresa e preoccupazione, il mondo davanti al papa malato

L’11 ottobre ha sorpreso dolorosamente l’annuncio diretto e trasparente dello stesso pontefice – un gesto senza precedenti nella comunicazione papale – che si sarebbe dovuto operare nei giorni successivi. Due millenni di storia del pensiero occidentale aiutano a capire l’interesse, anche in un mondo secolarizzato, per la malattia di papa Leone XIV

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Non deve sorprendere il grande interesse dei media e dell’opinione pubblica per la malattia del papa. Leone XIV, dopo un anno e mezzo di pontificato, senza ricercare alcun protagonismo, ha saputo costruirsi un profilo che suscita in genere consensi e simpatia: più che grandi entusiasmi, una forte e diffusa stima. L’11 ottobre ha dunque sorpreso dolorosamente l’annuncio diretto e trasparente dello stesso pontefice – un gesto senza precedenti nella comunicazione papale – che si sarebbe dovuto oper