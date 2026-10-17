Cultura

Tra sorpresa e preoccupazione, il mondo davanti al papa malato

Giovanni Maria Vianstorico
17 ottobre 2026 • 19:00
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L’11 ottobre ha sorpreso dolorosamente l’annuncio diretto e trasparente dello stesso pontefice – un gesto senza precedenti nella comunicazione papale – che si sarebbe dovuto operare nei giorni successivi. Due millenni di storia del pensiero occidentale aiutano a capire l’interesse, anche in un mondo secolarizzato, per la malattia di papa Leone XIV

Non deve sorprendere il grande interesse dei media e dell’opinione pubblica per la malattia del papa. Leone XIV, dopo un anno e mezzo di pontificato, senza ricercare alcun protagonismo, ha saputo costruirsi un profilo che suscita in genere consensi e simpatia: più che grandi entusiasmi, una forte e diffusa stima. L’11 ottobre ha dunque sorpreso dolorosamente l’annuncio diretto e trasparente dello stesso pontefice – un gesto senza precedenti nella comunicazione papale – che si sarebbe dovuto oper

Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, già ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo), La scommessa di Costantino (2025, con Gian Guido Vecchi) e Le vie delle Bibbie (2026) - foto Guillermo Simón-Castellví