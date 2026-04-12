Stefania Auci: «La storia dei Florio era dentro di me, fatta di carne e sangue»

L’autrice trapanese è tornata in libreria con L’alba dei leoni, prequel dei due romanzi – I leoni di Sicilia e L’inverno dei leoni – che l’hanno resa una delle penne più riconoscibili del nostro tempo, portandoci a conoscere le radici della famiglia Florio e completando così il loro arco narrativo

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Stefania Auci è una delle voci più conosciute, e riconoscibili, della narrativa italiana contemporanea. Capace di unire rigore storico, forza epica e una forte attenzione alle dinamiche più profonde dei suoi personaggi. Trapanese, classe ’74, è insegnante di sostegno e vive a Palermo. Il grande pubblico l’ha conosciuta con I leoni di Sicilia (Nord 2019), romanzo che racconta l’ascesa della famiglia Florio, nell’Ottocento in Sicilia. Una saga che parla pure di ambizioni e sradicamento, di desider