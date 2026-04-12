finzioni – intervista

Stefania Auci: «La storia dei Florio era dentro di me, fatta di carne e sangue»

Mattia Insolia
12 aprile 2026 • 11:13

L’autrice trapanese è tornata in libreria con L’alba dei leoni, prequel dei due romanzi – I leoni di Sicilia e L’inverno dei leoni – che l’hanno resa una delle penne più riconoscibili del nostro tempo, portandoci a conoscere le radici della famiglia Florio e completando così il loro arco narrativo

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani, sullo sfogliatore online e in edicola

Stefania Auci è una delle voci più conosciute, e riconoscibili, della narrativa italiana contemporanea. Capace di unire rigore storico, forza epica e una forte attenzione alle dinamiche più profonde dei suoi personaggi. Trapanese, classe ’74, è insegnante di sostegno e vive a Palermo. Il grande pubblico l’ha conosciuta con I leoni di Sicilia (Nord 2019), romanzo che racconta l’ascesa della famiglia Florio, nell’Ottocento in Sicilia. Una saga che parla pure di ambizioni e sradicamento, di desider

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Mattia Insolia
Mattia Insolia
Mattia Insolia

Si è laureato in Lettere a La Sapienza di Roma con una tesi sul movimento letterario dei Cannibali italiani, ha proseguito gli studi in Editoria e ha pubblicato racconti per antologie di vario genere. Negli anni ha scritto per diverse riviste di cultura e oggi collabora con L'Indiependente, per cui si occupa di critica letteraria e cinematografica. 