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Stefano De Martino annuncia con un reel sul suo profilo instagram le date dell’edizione 2027 del Festival di Sanremo che si svolgerà dal 16 al 20 febbraio. Soltanto un video con le date, nessuna parola da parte del nuovo conduttore e direttore artistico del festival.

Ad accompagnarlo le note di Vita spericolata di Vasco Rossi: uno spoiler o un velato invito all’artista che festeggia i 50 anni di carriera. E che ha annunciato proprio ieri, 5 giugno, che la prossima primavera sarà nella capitale per quello che ha ribattezzato “Il Giubileo di Vasco”. «Tra gli appuntamenti», si legge sui suoi social «ci sarà un evento epocale che coinvolgerà 500mila persone».

L’investitura di Stefano De Martino, che è già al lavoro con il direttore dell'Intrattenimento PrimeTime alla nuova edizione, era avvenuta durante la serata finale dell’edizione 2006 del Festival di Sanremo. Secondo alcune indiscrezioni, la prima vera rivoluzione, dopo la fine dell’era di Carlo Conti, saranno le modalità di accesso all’Eurovision. L’ipotesi è che a rappresentare l’Italia non sarà più il vincitore della kermesse ospitata dall’Ariston, ma che, sempre all’interno della settimana sanremese, si svolga una sorta di gara nella gara in cui scegliere l’artista che parteciperà al festival europeo.



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