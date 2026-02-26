Storia della copertina che spaventò la mia casa editrice

true false

È l’estate del 1995. A Venezia visito l’indimenticabile Biennale d’Arte curata da Jean Clair. Si intitola “Identità e alterità”, è un bilancio del secolo morente, una revisione critica del Modernismo. C’è anche una mostra indipendente, “TransCulture”, organizzata da due fondazioni giapponesi. Se la mostra di Jean Clair è una riflessione retrospettiva sul Novecento, questa invece si sporge sul futuro, tanto da presentare per la prima volta una decina di artisti internazionali che presto si vedran