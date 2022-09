Questa volta cambiamo e partiamo dal quattordicesimo posto in classifica, secondo nei tascabili, di Follia di Patrick Mc Grath, Adelphi. Uno straordinario romanzo neogotico ambientato nel 1959 in Inghilterra. È la cronaca di una storia di ossessione sessuale narrata dal punto di vista di uno psichiatra.

«Le storie d’amore contraddistinte da ossessione sessuale sono un mio interesse professionale ormai da molti anni». Dall’interno di un tetro manicomio criminale vittoriano lo psichiatra comincia a esporre, con apparente distacco, il caso clinico più perturbante che abbia incontrato nella sua carriera – la passione letale fra Stella Raphael, moglie di un altro psichiatra dell’ospedale, e Edgar Stark, un artista detenuto per un uxoricidio particolarmente efferato.

È una vicenda cupa e tormentosa, che fin dalle prime righe esercita una malìa talmente potente da risultare quasi incomprensibile, finché lentamente non ne emergono le ragioni nascoste. Il fatto è che McGrath ci scalza dalla posizione abituale, e confortevole, di lettori, chiedendoci di adottare il punto di vista molto più scabroso di chi conduce una forma singolarmente perversa di indagine: il lavoro analitico. Eppure qualcosa, forse una tensione che a poco a poco diventa insopportabile, ci avverte che i conti non tornano, e che l’inevitabile, scandalosa e beffarda verità sarà molto diversa da quella che eravamo stati costretti a immaginare.

Bene. Un grande romanzo psicologico. Dove i conti di nuovo non tornano è che Follia è un libro del 1996, uscito in Italia nel 1998 nella traduzione di Matteo Codignola e giunto alla 47esima edizione. Follia è il libro psicologico di cui più si parla ora su TikTok. Così come di Una vita come tante di Hanya Yanagihara, Sellerio, del 2016 al dodicesimo posto o di Cambiare l’acqua ai fiori al tredicesimo di Valérie Perrin, e/o, del 2019; così dell’inossidabile La canzone di Achille di Madeline Miller, Marsilio, sempre del 2019 al diciannovesimo: sono i romanzi più postati.

Perché TikTok impollina Amazon. Sulle piattaforme il tempo non esiste. I libri sono tutti contemporanei. E se TikTok ne parla vanno in classifica e se vanno in classifica ritornano anche nelle vetrine e sui banconi dei librai, dove li vede, e li acquista, a sua insaputa, anche il lettore forte che ignora TikTok, detesta Amazon e la nuova fisica del tempo del marketing editoriale. È facile prevedere dall’andamento avuto dal preorder su Amazon che troveremo presto in classifica il libro di divulgazione scientifica divertente La fisica che ci piace di Vincenzo Schettini, Mondadori Electa, esce martedì, professore di fisica e musicista su TikTok.

Best seller

Veniamo finalmente al primo posto. La Costanza è un’eccezione. Non lo è lo sprint, new entry col botto e prima in classifica, di Alessia Gazzola, una delle autrici italiane contemporanee più amate, da due milioni di copie, quella dell’Allieva, l’aspirante medico legale Giovanna Allevi.

La serie, best seller in patria, è stata tradotta in Germania, Francia, Spagna, Turchia, Polonia, Serbia e Giappone e adattata per il piccolo schermo dalla Rai. Gazzola, ex medico legale, ora scrittrice seriale di best seller, ha ibridato due dei generi letterari più amati: mischiando il rosa romantico da chick lit con gli elementi macabri del giallo e del thriller. Un cocktail perfetto di gusti femminili e retrogusti maschili per due milioni di copie vendute.

La Costanza è un eccezione, Longanesi, vede appunto Costanza, la protagonista di questa nuova serie, incarnare molte delle difficoltà dei Millennial. Disastrose relazioni sentimentali, instabilità economica, una bambina da crescere da sola: ma anche la determinazione a superare gli ostacoli della vita. Questa volta la protagonista è alle prese anche con un mistero risalente alla Venezia di fine Seicento.

Nella saggistica testa a testa tra l’America di Federico Rampini, da Solferino e la autobiografia postuma di Gino Strada Una persona alla volta, da Feltrinelli.

© Riproduzione riservata