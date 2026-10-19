Il lutto si addice all’animazione: “Tangles” è da Oscar

Tratto da graphic novel autobiografico della canadese Sarah Leavitt, il film di Leah Nelson affronta una materia spinosa come l’Alzheimer. E dimostra che lucidità, trasgressione e ironia non sono incompatibili con l’emozione
Roma – Tangles finirà nelle cinquine Oscar 2027 per il film di animazione. Cioè: ipotesi mia, se il retroterra queer del racconto non risulterà troppo disturbante per l’Academy. È animazione per adulti, beninteso, perché affronta una materia spinosa come l’Alzheimer senza le dolenti note che sempre segnano il cinema live action dedicato. Lucidità, trasgressione, ironia non sono incompatibili con l’emozione. Possono viceversa potenziare l’empatia. In anteprima alla Festa del Cinema di Roma, distr