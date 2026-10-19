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Il lutto si addice all’animazione: “Tangles” è da Oscar

Teresa Marchesi
19 ottobre 2026 • 19:35
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Tratto da graphic novel autobiografico della canadese Sarah Leavitt, il film di Leah Nelson affronta una materia spinosa come l’Alzheimer. E dimostra che lucidità, trasgressione e ironia non sono incompatibili con l’emozione

Roma – Tangles finirà nelle cinquine Oscar 2027 per il film di animazione. Cioè: ipotesi mia, se il retroterra queer del racconto non risulterà troppo disturbante per l’Academy. È animazione per adulti, beninteso, perché affronta una materia spinosa come l’Alzheimer senza le dolenti note che sempre segnano il cinema live action dedicato. Lucidità, trasgressione, ironia non sono incompatibili con l’emozione. Possono viceversa potenziare l’empatia. In anteprima alla Festa del Cinema di Roma, distr

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.