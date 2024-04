«Una sorpresa alle 2 del mattino: The Tortured Poets Department è un doppio album segreto»: la cantautrice americana ha pubblicato la seconda metà del suo nuovo album, intitolata The Anthology, con altre 15 canzoni

Da giorni i suoi fan si chiedevano perché la promozione del nuovo album di Taylor Swift, The Tortured Poets Department, fosse costellata di emoji della mano che fa il segno della V, con due dita alzate. E alle 2 di mattino, ora di New York, la risposta è arrivata.

«Una sorpresa alle 2 del mattino: The Tortured Poets Department è un doppio album segreto», ha scritto la cantautrice sui social. Un doppio album che si chiama The Tortured Poets Department: The Anthology.

L’album

Altre 15 canzoni, quindi, vanno a completare il nuovo disco di Swift: un album in cui le canzoni raccontano una storia d’amore finita male, ma anche il rapporto complesso che la cantante ha con la sua immagine pubblica.

Tra le canzoni pubblicate a sorpresa sulle piattaforme di streaming ci sono anche le bonus track che Swift aveva annunciato come varianti del disco in vinile.

I brani sono in gran parte scritti con Jack Antonoff dei Bleachers, collaboratore principale di Swift almeno dai tempi di 1989, e Aaron Dessner dei The National, con cui Swift ha iniziato a lavorare a partire da Folklore nel 2020.

The Tortured Poets Department

1.Fortnight (featuring Post Malone)

2.The Tortured Poets Department

3.My Boy Only Breaks His Favorite Toys

4.Down Bad

5.So Long, London

6.But Daddy I Love Him

7.Fresh Out the Slammer

8.Florida!!! (featuring Florence and the Machine)

9.Guilty as Sin?

10.Who’s Afraid of Little Old Me?

11.I Can Fix Him (No Really I Can)

12.Loml

13.I Can Do It With a Broken Heart

14.The Smallest Man Who Ever Lived

15.The Alchemy

16.Clara Bow

The Anthology

17.The Black Dog

18.Imgonnagetyouback

19.The Albatross

20.Chloe or Sam or Sophia or Marcus

21.How Did It End?

22.So High School

23.I Hate It Here

24.ThanK you AIMee

25.I Look in People’s Windows

26.The Prophecy

27.Cassandra

28.Peter

29.The Bolter

30.Robin

31.The Manuscript

