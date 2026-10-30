Walden: «Disegnare protagoniste dell’800 mi ha aiutato a buttare lo smartphone»

La fumettista racconta il suo graphic novel queer Charity & Sylvia e il rapporto con internet: «Sono nata a cavallo tra le due generazioni ma mi sento gen Z. Sono sul web da tutta la vita, mi sento definita da questo strumento, dall’isolamento e dalla solitudine»

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Tillie Walden è nata nel 1996, e proprio per questo – secondo molti studi – potrebbe essere considerata ancora parte della generazione millennial. Comunque non le importa, si sente più una persona della primissima generazione Z, a cavallo tra due e per questo fortunata nel riuscire a incarnare il meglio dei due mondi. L’autrice – ospite alla 60esima edizione di Lucca Comics&Games con una mostra dedicata – è nata in Texas ma vive nel Vermont. Nel 2018, con il libro autobiografico Trottole, ha vin