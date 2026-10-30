intervista – lucca comics

Walden: «Disegnare protagoniste dell’800 mi ha aiutato a buttare lo smartphone»

Damiano D'Agostino
30 ottobre 2026 • 07:00
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La fumettista racconta il suo graphic novel queer Charity & Sylvia e il rapporto con internet:  «Sono nata a cavallo tra le due generazioni ma mi sento gen Z. Sono sul web da tutta la vita, mi sento definita da questo strumento, dall’isolamento e dalla solitudine»

Tillie Walden è nata nel 1996, e proprio per questo – secondo molti studi – potrebbe essere considerata ancora parte della generazione millennial. Comunque non le importa, si sente più una persona della primissima generazione Z, a cavallo tra due e per questo fortunata nel riuscire a incarnare il meglio dei due mondi. L’autrice – ospite alla 60esima edizione di Lucca Comics&Games con una mostra dedicata – è nata in Texas ma vive nel Vermont. Nel 2018, con il libro autobiografico Trottole, ha vin

Damiano D'Agostino
Damiano D'Agostino
Damiano D'Agostino

Giornalista pubblicista, torinese classe 1998. Scrive di tecnologia, fumetti e videogiochi e cultura pop. Ha collaborato con Fumo di China, Videogiochitalia.it, The Hollywood Reporter Roma, Il Messaggero e Domani.