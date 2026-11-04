Tornare alle fondamenta per farsi bestiole

Riflettendo sul lutto interspecie e sul maternage maschile, nel suo Bestiola Jonathan Bazzi si chiede se sia possibile imparare qualcosa del senso della vita assistendo alla morte di un animale domestico. È l’umano che ha camminato a lungo e lontano da sé, che dall’animale viene rieducato a familiarizzare con le proprie fondamenta, facendosi bestiola