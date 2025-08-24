Dai musei Smithsonian alla censura delle mostre più scomode: la Casa Bianca punta a riscrivere il racconto culturale americano, colpendo opere e istituzioni accusate di “tradire” lo spirito patriottico. A partire da una lista di “opere poco gradite”
“Make Art Great Again”. La crociata di Trump contro gli artisti nemici
24 agosto 2025 • 15:48
