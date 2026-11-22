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La scena è tra le più famose dei vangeli. Gesù, portato davanti a Ponzio Pilato, ha appena detto di essere venuto nel mondo «per dare testimonianza alla verità». Il prefetto della Giudea non capisce quello strano prigioniero e, inquieto, gli chiede: «Che cos’è la verità?». Aldo Schiavone, in un libro che indaga in modo nuovo il confronto (Ponzio Pilato, Einaudi), scrive, sulla scia dell’interpretazione di Agostino, che era Gesù la verità, come Cristo aveva detto a Tommaso identificandosi con la