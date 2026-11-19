Nell’Europa medievale alcuni frutti erano considerati afrodisiaci per il solo motivo che somigliavano agli organi sessuali. Fu così anche per l’avocado, che aveva la stessa fama già presso gli Aztechi. Così alcuni sacerdoti ne vietarono il consumo ai fedeli, temendo che potesse far cadere gli umani in preda al vizio

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti. Questo mese indaghiamo il legame tra l’appetito sessuale e ciò che mangiamo: primi appuntamenti, metafore alimentari che comunicano l’intimità e il simbolismo di certi frutti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, inv