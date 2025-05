Nel 2023 Baladin ha lanciato la linea Botanic, birre artigianali analcoliche nate da un lungo lavoro senza pastorizzazione né dealcolizzazione. Ingredienti 100% italiani e botaniche, come la passiflora, le rendono leggere ma ricche di gusto. Ora però il nuovo decreto Sicurezza minaccia il futuro della Botanic Blonde, per l’uso di Cannabis sativa senza Thc

Ho iniziato a pensare a una birra artigianale analcolica alla fine del 2019, ma l’ho proposta sul mercato solo nel 2023.

L’idea è nata parlando con mio figlio Isaac, allora poco più che ventenne.

Mi raccontava come le nuove generazioni fossero più attente al consumo di alcol e dessero importanza al basso contenuto calorico. La mia ambizione era creare una “birra birra”, fedele allo stile Baladin, apprezzata per gusto e profumo.

Volevo un prodotto 100 per cento italiano, senza additivi, né strumenti per ridurre l’alcol, né pastorizzazione, per mantenerne la dicitura di birra artigianale.

Arrivare al risultato

Il lavoro di messa a punto è stato lungo e complesso.

L’alcol, normalmente, protegge la birra da contaminazioni e ne favorisce la conservazione.

Senza pastorizzazione, abbiamo dovuto riscrivere ogni fase del processo produttivo, definendo standard rigorosi di controllo.

Il risultato è stato un livello di stabilità fuori dagli standard comuni, che ha migliorato tutta la produzione Baladin.

Per la fermentazione ho escluso tecniche di dealcolizzazione: ho usato lieviti Saccharomyces cerevisiae, partendo da un mosto con basso grado Plato e interrompendo rapidamente la fermentazione primaria.

Superati questi due ostacoli, restava l’obiettivo principale: una birra appagante, in linea con la filosofia Baladin, e prodotta con ingredienti da filiera agricola italiana.

Mi sono concentrato sulla speziatura, parte fondamentale dei miei inizi da mastro birraio.

Le botaniche mi hanno ispirato il nome della gamma: Botanic.

La prima versione, Botanic Blonde, doveva sorprendere: “wow” al primo sorso, vera birra artigianale alla scoperta.

Ho scelto la Cannabis sativa (senza principi attivi) per incuriosire, ma volevo anche equilibrio aromatico.

Il risultato era buono, ma mancava ancora qualcosa: l’ho trovato in un mix di coriandolo, genziana e soprattutto passiflora, che ha aggiunto una nota “zen”.

La birra ha anche un basso contenuto calorico – solo 66 kcal – ideale anche per gli sportivi, grazie ai pochi zuccheri semplici.

Risposte e ostacoli

La risposta del pubblico è stata entusiasta.

A due anni dal lancio ho ampliato la gamma: Botanic Ipa con estratti di arancia e pompelmo e Botanic Blanche con profumo di fiori di camomilla. Tutte e tre condividono l’uso della passiflora, di cui mi sono innamorato.

Ho anche creato il claim: “Naturalmente analcoliche”, sintesi perfetta del lavoro di tutto il team.

Una birra analcolica ha meno dello 0,5 per cento di alcol. Le cosiddette “0.0” richiedono processi di dealcolizzazione, incompatibili con la birra artigianale.

Per consentire ai produttori artigianali di garantire conservabilità e stabilità, sarebbe utile prevedere una deroga alla legge che definisce la birra artigianale, autorizzando, esclusivamente per questa tipologia, l’uso della pastorizzazione.

È una proposta che, come Consorzio Birra Italiana, di cui sono presidente, desideriamo portare all’attenzione del governo.

Le nuove norme sulla sicurezza stradale hanno incentivato il consumo di birre analcoliche. Tocca a noi offrire prodotti appaganti, senza rinunciare all’esperienza sensoriale.

Chiudo con una nota amara: il nuovo decreto Sicurezza potrebbe sancire la fine della nostra Botanic Blonde, perché vieterebbe la Cannabis sativa anche priva di THC e CBD. Sarebbe un peccato. Spero si possa evitare di demonizzare... un profumo.

