L’unicorno insegna a “fare i bravi bambini”. Detiene il potere e detta le regole. Ma cosa accade se disobbedisci? La molla della violenza slasher (quella a base di lame e sbudellamenti) scatta per un ragazzino renitente ai balletti di gruppo, uno che trova i libri più interessanti dell’entertainment di rito. In sottotesto ci sono gli intellettuali “sospetti” del maccartismo

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Per chi ha odiato fin dall’età del vasino gli sciropposi programmi tv per i piccoli – col loro bagaglio di arredi kitsch e di canzoncine moraleggianti – è arrivata l’ora della rivincita. Buddy di Casper Kelly è un horror di spericolata stravaganza e una satira corrosiva dei “cattivi maestri” che manipolano gli innocenti per fabbricare maggioranze di cittadini obbedienti. Mascherato da fiaba nera, scava nei corporate fake programmati per orientare il consenso fin dall’infanzia. Low budget da cult